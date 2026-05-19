Alex Saab en Miami sin el amparo del chavismo: ¿hablará de posibles relaciones entre Venezuela y Colombia?

El pasado lunes, el empresario barranquillero Alex Saab, de 54 años, volvió a pisar un tribunal federal en el Distrito Sur de Florida, esta vez luciendo un overol marrón y esposado, un contraste absoluto con la imagen de “héroe” con la que fue recibido en Caracas hace apenas unos años. Durante la audiencia, Saab respondió en inglés “Sí, señora” ante la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, quien le notificó los cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.
La magistrada ordenó que el colombiano permanezca detenido sin fianza hasta el próximo 24 de junio, marcando el inicio de un proceso judicial que podría desmantelar años de ingeniería financiera oscura.
La caída de Saab es el resultado directo de un sismo geopolítico que comenzó el 3 de enero de 2026, cuando una operación militar estadounidense depuso a Nicolás Maduro. Actualmente, Maduro y su esposa Cilia Flores esperan juicio por narcotráfico en una celda de Nueva York.
Bajo el mando de la hoy presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el nuevo gobierno de transición autorizó la entrega de Saab el pasado fin de semana. Según el periodista Roberto Deniz, miembro del portal especializado Armando.info, Saab se encuentra hoy en una posición de extrema debilidad, pues ha perdido el blindaje diplomático que el anterior régimen le otorgó.
Deniz le explicó a Caracol Radio que Saab solo tiene dos caminos: enfrentar un juicio donde abundan pruebas y testigos en su contra, o negociar con la justicia estadounidense entregando rutas financieras sobre el saqueo de miles de millones de dólares del Estado venezolano. Esta información sería vital para los casos contra Maduro y Flores.
Mientras tanto, el chavismo ha cambiado drásticamente su libreto; Diosdado Cabello justificó la expulsión alegando que Saab nunca fue legalmente venezolano y que sus documentos de identidad carecían de validez ante el Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería). Esta purga sugiere que los hermanos Rodríguez buscan ganar tiempo y legitimidad ante la administración de Donald Trump, sacrificando piezas que, como Saab, nunca fueron del total agrado de Delcy.
La justicia de Estados Unidos sostiene que Saab y su socio, Álvaro Pulido Vargas —actualmente preso en Venezuela por el caso PDVSA-Cripto—, aprovecharon el control cambiario para amasar una fortuna de 350 millones de dólares. El corazón de la acusación reside en la corrupción vinculada al programa de alimentos CLAP, donde se desviaron recursos destinados a las familias más vulnerables mediante contratos con sobreprecios y comida de baja calidad. La DEA y el Departamento de Justicia señalan el uso de empresas fantasma, facturas fraudulentas y documentación adulterada para ocultar el origen de productos importados desde Colombia y México.
Además de los alimentos, Deniz destaca que Saab operó como un “trader en la sombra” del petróleo venezolano, manejando esquemas de intercambio de crudo por comida sin ningún tipo de auditoría. Las investigaciones indican que estos fondos ilícitos fueron movidos a través de bancos en el sur de la Florida, lo que fundamenta los cargos de lavado de dinero que enfrenta actualmente. Incluso se ha revelado que Saab tuvo un pasado como informante secreto de la DEA y el FBI hasta el año 2019, una traición que ya había erosionado la confianza internacional en su figura mucho antes de su captura definitiva.