¿Dónde está Alí Jamenei? Crecen dudas sobre paradero del líder supremo de Irán tras ataque con misiles

El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, era el blanco de Estados Unidos e Israel en la ofensiva lanzada este sábado contra varias ciudades iraníes, que ha tenido respuestas y ha dejado hasta el momento al menos 81 muertos en una escuela situada cerca del estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más relevantes del mundo.
El primer ataque se produjo en horas de la mañana, cuando misiles de largo alcance alcanzaron ciudades como Teherán, Isfahán, Qom, Karaj y Bushehr, las cuales están ubicadas en puntos estratégicos y de gran control para el régimen de los ayatolás.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró en un discurso de ocho minutos que su intención y la de sus fuerzas militares es “destruir sus misiles y arrasar por completo su industria misilística”, la cual “quedará totalmente aniquilada, de nuevo”.