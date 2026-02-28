Mueren ministro de Defensa de Irán y comandante de la Guardia Revolucionaria tras ataque con misiles: Reuters

La agencia Reuters informó este sábado 28 de febrero que el ministro de Defensa de Irán, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, murieron tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra objetivos en territorio iraní.
Según la agencia internacional, tres fuentes confirmaron los fallecimientos: dos cercanas al Ejército de Israel y una fuente regional. Ambos funcionarios habrían muerto durante los bombardeos iniciados en la madrugada con misiles.
La ofensiva desató un contraataque iraní dirigido contra bases militares ubicadas en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.
Desde la Guardia Revolucionaria señalaron que “los ataques con misiles y drones de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán continúan, y se anunciará más información próximamente”.
