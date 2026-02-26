La operación empresarial más grande del 2025 en Colombia fue la venta de Banistmo por US$1.418 millones

El mercado de fusiones y adquisiciones, conocido como M&A, en Colombia perdió ritmo en 2025. De acuerdo con el informe anual de Aon, elaborado en colaboración con TTR Data y Datasite, el país registró 288 transacciones entre enero y diciembre, lo que representa una caída del 7% en volumen frente a 2024. El ajuste fue más fuerte en valor. Las operaciones sumaron US$10.039 millones, una contracción del 18% frente al año anterior. Aun así, Colombia logró mantenerse en el tercer lugar en valor de transacciones en América Latina. Puede leer: Estas fueron las tres megamovidas empresariales que sacudieron a Colombia en 2025

Sectores líderes en M&A Colombia 2025: software, banca y energías renovables

Por sectores, el software especializado por industria lideró la actividad con 35 transacciones, aunque con una disminución del 10% frente a 2024. Le siguió banca e inversión con 26 operaciones, pero con un retroceso marcado del 43%. El dato que sorprendió fue el crecimiento de energías renovables, con 25 transacciones, un salto del 127% frente al año anterior. También se movió el segmento de internet, software y servicios de TI, con 19 operaciones, aunque con una caída del 41%. La lectura del reporte da cuenta que el mercado no se detuvo, pero se volvió más selectivo. Carlos Dorado, líder de M&A and Transaction Solutions para Hispanic South America en Aon, explicó que 2025 fue un año de actividad constante, pero con inversionistas más exigentes. “El cierre de operaciones dependió cada vez más de la solidez de los fundamentos, la resiliencia del flujo de caja y la correcta estructuración de riesgos”. De cara a 2026, añadió, el foco estará en la ejecución, es decir, gobernanza, cumplimiento y mecanismos de mitigación de riesgos serán determinantes en un entorno con mayor sensibilidad regulatoria y política. Puede leer aquí: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia

La operación más grande: venta de Banistmo por US$1.418 millones

La transacción más destacada del cuarto trimestre fue la venta de Banistmo S.A., banco de licencia local en Panamá, por parte de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica S.A., por aproximadamente US$1.418 millones. El acuerdo incluye la totalidad de las acciones de Banistmo y sus sociedades subordinadas. La operación se enmarca en una estrategia de optimización de portafolio y fortalecimiento del enfoque regional de servicios financieros de Cibest. Está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes en Panamá.

Inversión extranjera en Colombia: Estados Unidos lidera en número, Canadá en monto