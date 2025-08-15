Amparo Grisales respondió con humor a su caída en el Desfile de Silleteros y criticó las vías: “Huecos por todos lados”

El pasado domingo, el cierre de la Feria de las Flores dejó una escena inesperada que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales: en pleno Desfile de Silleteros, la actriz y presentadora Amparo Grisales sufrió una caída que fue registrada por cámaras y teléfonos de los asistentes. Mientras caminaba con pantalón ancho, blusa y sombrero blancos, saludando al público en medio de las silletas, Grisales perdió el equilibrio y terminó en el suelo. De inmediato, varias personas se apresuraron a ayudarla.

Pero lejos de molestarse, la famosa decidió tomarse el momento con humor. A través de su cuenta oficial en X, respondió a una seguidora que le había expresado su preocupación y criticó el estado de las vías. “Estoy muy bien, gracias. Huecos por todos lados jajajaja, pero ni un rasguño. Dios me sostiene. Abrazo”, dijo.

El mensaje se llenó de reacciones positivas y comentarios que celebraban su actitud. “Diva siempre, hasta para levantarse”, “Solo Amparo Grisales puede caerse así y seguir siendo la reina” y “Amparo, regia hasta en el suelo”. Además de confirmar que no sufrió lesiones, la actriz reforzó su imagen de fortaleza y buen humor, cualidades que han marcado su carrera en la televisión y el espectáculo colombiano, especialmente en su labor como jurado del reality Yo Me Llamo, de Caracol TV.