SIC alerta por abusos en proyectos vivienda nueva: hay más de 6.000 quejas contra constructoras

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lanzó un llamado de atención al sector constructor ante el alto volumen de quejas y demandas presentadas por ciudadanos que adquirieron vivienda nueva en Colombia.
Según la entidad, entre enero de 2024 y octubre de 2025 se recibieron 2.818 denuncias y 3.255 demandas por presuntas vulneraciones a los derechos de los consumidores en proyectos de vivienda, un comportamiento que evidencia fallas estructurales en la comercialización y entrega de inmuebles.
Puede leer: Si el salario mínimo subiera 23% en 2026, la vivienda VIS aumentaría en $49 millones