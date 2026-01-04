La noche en que cayó el anillo de seguridad de Maduro: la mitad murió en la operación militar de EE. UU.

El ministro de la Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino López, encabezó este domingo al mediodía un mensaje en cadena nacional, transmitido por los canales del Estado y a través de las cuentas oficiales del depuesto Nicolás Maduro, para referirse a la operación “Resolución Absoluta”, lanzada por Estados Unidos en la madrugada del sábado.
Puede leer: Así se cerró el cerco con el que Donald Trump asfixiaba a Nicolás Maduro
Según Padrino López, la incursión constituyó un “cobarde secuestro” y una “brutal agresión militar contra la soberanía” venezolana.
En un comunicado leído al país, afirmó que las fuerzas estadounidenses “asesinaron a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad” del líder chavista, aunque evitó precisar el número de víctimas.
“Ayer fuimos testigos, todo el pueblo de Venezuela, de una brutal agresión militar contra nuestra soberanía”, sostuvo el ministro, quien aseguró que el mundo observa “atónito la barbarie” de un despliegue militar que calificó como inédito.