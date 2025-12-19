EE. UU. finalmente publicó los miles de archivos de Jeffrey Epstein: así puede ver las miles de fotos y registros del caso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a publicar los esperados registros de la investigación sobre el explosivo caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión.
Se espera que los archivos arrojen luz sobre las potenciales conexiones del desacreditado financiero con ejecutivos de alto perfil, celebridades y políticos, incluido el presidente Donald Trump.
El fiscal federal adjunto, Todd Blanche, advirtió antes de la publicación que los documentos estarán parcialmente censurados para proteger a las víctimas, y que no se esperan nuevas acusaciones en este caso que sacude a Estados Unidos desde hace meses.
Los archivos pueden ser vistos en la sección “Ley de Transparencia de Archivos Epstein” (Epstein Files Transparency Act) del sitio oficial del Departamento de Justicia.
“Por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”, declaró Blanche durante una entrevista con la cadena Fox.
Epstein, un financista vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales.