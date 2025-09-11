FBI publicó fotos de una “persona de interés” sospechosa de asesinar a Charlie Kirk en Utah, EE. UU.

Las autoridades estadounidenses divulgaron este jueves dos imágenes de una “persona de interés”, buscada por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, mientras continúa una frenética búsqueda en la que hasta ahora se encontró un arma que se cree fue usada en el crimen. En contexto: Activista conservador Charlie Kirk murió tras el atentado en la Universidad del Valle de Utah, confirmó Trump Kirk, un influencer republicano de 31 años, aliado del presidente Donald Trump, murió el miércoles luego de recibir un disparo cuando hablaba en un evento en la Utah Valley University, en la pequeña localidad de Orem. Un rifle de alta potencia que se cree fue utilizado en el crimen fue hallado en una zona boscosa, declaró Robert Bohls, director local del Buró Federal de Investigaciones, FBI.

El FBI, que calificó el crimen de “ataque selectivo”, dijo además que el sospechoso parecía ser joven y que hay “buenas imágenes” de video. Dos fotos de un hombre descrito como relevante para la investigación fueron publicadas en X. Las imágenes muestran a un hombre con una gorra negra, lentes oscuros y una camiseta negra con una estampa que parece ser la bandera estadounidense.

El asesinato conmocionó a los estadounidenses, aún bajo tensiones políticas medio año después del inicio del segundo mandato de Trump. A Kirk se le atribuye haber contribuido al regreso de Trump a la Casa Blanca, por su influencia en los jóvenes. Al anunciar su muerte el miércoles, el mandatario republicano lo calificó de “mártir” y este jueves anunció que le concederá de manera póstuma la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos.

En una ceremonia conmemorativa de los ataques del 11 de septiembre, Trump se refirió a Kirk como “gigante de su generación” y “campeón de la libertad”. Aunque se desconoce la identidad del sospechoso o la motivación del crimen, el presidente responsabilizó a la izquierda. Siga leyendo: ¿Una medida efectiva? Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU. “Durante años, la izquierda radical comparó a maravillosos estadounidenses como Charlie con los nazis y a los peores asesinos y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable por el terrorismo que estamos presenciando”, dijo el miércoles. La violencia política se ha intensificado en Estados Unidos en los últimos años.

“La pena de muerte sigue vigente en Utah”: gobernador Cox

El propio Trump fue víctima de dos intentos de asesinato durante la campaña electoral de 2024. Este año, la congresista demócrata por Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo fueron asesinados por un agresor que también hirió gravemente a otro funcionario electo local. La casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un legislador judío, fue incendiada. El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, consideró como un “asesinato político” el ataque a Kirk, y destacó que “la pena de muerte sigue vigente en el estado de Utah”. Le puede interesar: Video evidencia el brutal crimen contra una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, Estados Unidos El activista recibió un tiro en el cuello mientras debatía ante miles de estudiantes. Kirk respondía justamente preguntas de un joven sobre tiroteos en Estados Unidos. El momento fue recogido por varios videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. En las grabaciones se ve a Kirk desplomarse en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público. Los estudiantes de la universidad describieron el ataque como “aterrador”.