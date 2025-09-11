Escalofriante relato del presunto asesino de Iryna Zarutska, la ucraniana refugiada en EE. UU.: dijo que le estaba “leyendo la mente”

Hay conmoción en Estados Unidos por el brutal asesinato de una refugiada de guerra ucraniana al interior de un tren ligero de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte.
El video de este caso se viralizó en redes sociales y ha sido calificado como un crimen de odio. La víctima fue identificada como Iryna Zarutska, de 23 años, quien se ganaba la vida trabajando como cajera en una pizzería.
En contexto: Video evidencia el brutal crimen contra una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, Estados Unidos
Durante el ataque a Zarutska, en el puesto de atrás estaba un hombre con buzo rojo, a quien las autoridades identificaron como Decarlos Brown. Este hombre, de 34 años, la habría atacado con un arma cortopunzante que sacó del bolsillo. Luego miró por la ventana y más tarde se levantó para apuñalar a la joven en el cuello. Ella se llevó sus manos al rostro y luego se desplomó.