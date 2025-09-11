Escalofriante relato del presunto asesino de Iryna Zarutska, la ucraniana refugiada en EE. UU.: dijo que le estaba “leyendo la mente”

Hay conmoción en Estados Unidos por el brutal asesinato de una refugiada de guerra ucraniana al interior de un tren ligero de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. El video de este caso se viralizó en redes sociales y ha sido calificado como un crimen de odio. La víctima fue identificada como Iryna Zarutska, de 23 años, quien se ganaba la vida trabajando como cajera en una pizzería. En contexto: Video evidencia el brutal crimen contra una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, Estados Unidos Durante el ataque a Zarutska, en el puesto de atrás estaba un hombre con buzo rojo, a quien las autoridades identificaron como Decarlos Brown. Este hombre, de 34 años, la habría atacado con un arma cortopunzante que sacó del bolsillo. Luego miró por la ventana y más tarde se levantó para apuñalar a la joven en el cuello. Ella se llevó sus manos al rostro y luego se desplomó.

Confesión de Decarlos Brown a su hermana

Unas declaraciones de Tracey Brown, hermana del sospechoso, han puesto en debate el tema de la salud mental. La mujer aseguró en un audio revelado por The Post que su hermano ya estuvo en la cárcel en 2022- y que le dijo ahora haber asesinado a Iryna porque le estaba “leyendo la mente”-.

Tracey, quien en 2022 fue víctima de un ataque por parte de su hermano, explicó que él padece de esquizofrenia paranoide y que estaba convencido de que el Gobierno le había implantado un microchip en el cerebro. Además, que en el momento del ataque a la ucraniana él estaba bajo los efectos de una “sustancia en su cuerpo” que lo obligó a matarla, según le confesó en una llamada luego de ser nuevamente capturado por las autoridades. “Cuando vi el video, supe automáticamente que él y odio decirlo porque ella no se lo merecía, había llegado a un punto crítico. Intenté comprenderlo. ¿Por qué haría esto? No era él. Y lo único que se me ocurría era que simplemente se había derrumbado. No podía soportarlo más”, agregó la mujer.

Tracey añadió que tanto ella como su madre- quien no tiene la custodia legal de Decarlos- han recibido amenazas de él, puesto que las acusa de estar en una supuesta conspiración en su contra. “Cuando fui a visitarlo, estaba murmurando y hablando solo. Y le dije: ‘Bueno, ¿qué piensas?’ Me miró y me dijo: ‘Tengo que convencerte’. Y le pregunté: ‘¿Cómo que tienes que convencerme?’. Me respondió: ‘Tú y mamá están siendo víctimas de trata’. Y le pregunté: ‘¿Cómo?, ¿nos están traficando?’ Y él respondió: ‘El gobierno las está traficando para llegar a mí’”, declaró la mujer a The Post.