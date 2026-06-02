El terror de ‘Rottweiler’ llega a su fin: capturado presunto jefe del loteo ilegal en Medellín

Alias Rottweiler, cabecilla de una banda delincuencial de Caicedo, que opera en la comuna 9 de Medellín (Buenos Aires) está entre los ocho capturados por las autoridades en las últimas horas dentro de una operación contra estructuras dedicadas al loteo ilegal.

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Este hombre, según las autoridades, seguía las órdenes de alias “Diego Chamizo” -jefe máximo de esa organización delictiva-, a quien le reportaba y era su ficha de confianza.

La acción policial se desarrolló en la capital antioqueña, lo mismo que en Riosucio (Caldas) y contó con la participación de la Policía Nacional, el Grupo de Crimen Organizado de la DIJIN, la SIPOL y la Fiscalía General de la Nación.

Esta consistía en hacer efectivas nueve órdenes judiciales. Fuera de alias Rottweiler fueron aprehendidos cuatro coordinadores de la banda de Caicedo, conocidos con los alias de “Comerciante”, “Orejas”, “Coño” o “Cachetes” y “Claudia” y otros tres integrantes de la organización. De igual forma, se notificó la imputación de cargos a un hombre conocido como “Palomo”, quien ya se encontraba privado de la libertad.

Al Grupo Delincuencial Organizado Caicedo se le señala de controlar actividades criminales relacionadas con “vacunas”, desplazamiento forzado, loteo ilegal y apropiación ilícita de terrenos.

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El material probatorio que permitirían la judicialización por los delitos de comercialización de estupefacientes, extorsiones, homicidios, loteo ilegal, defraudación de fluidos y hurtos, entre otros, fue recopilado mediante una indagación que demoró doce meses, según indicó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), brigadier general Henry Yesid Bello Cubides.

El golpe final se dio mediante diez allanamientos hechos en la comuna de Buenos Aires, el corregimiento Santa Elena y el municipio de Riosucio (Caldas).

De acuerdo con la investigación previa, “Rottweiler” había trasladado su centro de operaciones a la zona rural de Santa Elena para evadir la acción de las autoridades.

Ese sería el lugar desde donde coordinaba el cobro de extorsiones, ordenaba desplazamientos forzados y dirigía la ocupación ilegal de predios para su loteo y comercialización en los barrios Buenos Aires, El Salvador, La Milagrosa, Loreto, La Asomadera, Cataluña, Gerona y Miraflores.

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“Este tipo tenía perros rottweiler, y con eso amedrentaba a la gente. Además, los tiene tatuados. Ya había sido capturado en tres ocasiones, la más lejana, en el 2010, y la última en el 2022”, indicó por su parte el alcalde Federico Gutiérrez, quien resaltó que este golpe a la delincuencia es importante porque presuntos delincuentes como los aprehendidos ponen en riesgo la vida de la gente al venderles terrenos ilegales y en áreas inestables.