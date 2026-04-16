El FMI advierte frenazo económico global por tensión en el Estrecho de Ormuz: “Vienen tiempos difíciles”

En el marco de las Reuniones de Primavera en Washington, la atmósfera es de máxima cautela. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), no usó eufemismos al afirmar que se “vienen tiempos difíciles”.
El optimismo que respiraba la economía mundial tras la pandemia se ha topado de frente con una realidad geopolítica incandescente, el conflicto en Medio Oriente no es solo un drama humano, sino un choque eléctrico para el sistema financiero global.
Antes de que la tensión escalara, el FMI centraba su mirada en la resistencia de los mercados frente a las políticas proteccionistas de Donald Trump.
Sin embargo, tras la caída de las primeras bombas sobre Teherán el pasado 28 de febrero, las prioridades cambiaron. Los organismos multilaterales hoy trabajan a contrarreloj para medir el impacto de una oferta de crudo reducida que ya disparó los precios de los combustibles, alimentando una inflación que se resiste a ceder.
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