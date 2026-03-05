x

Escala el conflicto: Irán asegura haber atacado un petrolero de EE. UU. en el golfo Pérsico

Un misil habría alcanzado un petrolero en el golfo Pérsico en plena tensión por la escalada del conflicto en Medio Oriente. Esto es lo que se sabe.

  • Los Guardianes de la Revolución de Irán habrían atacado un petrolero de Estados Unidos en el golfo Pérsico. FOTO: captura de imagen
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

Los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de Irán, afirmaron este jueves que un misil iraní impactó un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico, en el sexto día de guerra.

El barco en cuestión “fue alcanzado por un misil en el norte del golfo Pérsico” y “actualmente está en llamas”, anunciaron los Guardianes, en un comunicado leído en la televisión estatal, sin ofrecer más detalles.

Lea también: Video | EE. UU. hundió buque de guerra iraní en el Índico: primer ataque submarino letal desde la Segunda Guerra Mundial

El incidente, que aún no ha sido confirmado de forma independiente, se produce mientras los Guardianes afirman tener “control total” del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio mundial de petróleo.

Cabe recordar que este es el único paso marítimo por el que el petróleo del Golfo Pérsico sale hacia el resto del mundo desde países como Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar.

La guerra en Oriente Medio se extiende con ataques de Irán a los kurdos en Irak

Y es que la tensión ha alcanzado un punto álgido luego de que Irán afirmara haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda aún más y que su impacto en la economía mundial se acentúe.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.

Manifestaciones en Irán. FOTO: XINHUA
Privado de su líder supremo, Alí Jamenei, muerto el primer día de los bombardeos, y de altos mandos militares, la república islámica ha respondido con salvas de drones y misiles contra Israel y objetivos estadounidenses y de sus aliados en el Golfo.

La guerra ha puesto de nuevo “a prueba” la economía mundial, advirtió el jueves la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Corea del Sur ya anunció un millonario fondo de estabilización del mercado tras una caída histórica de la Bolsa de Seúl. Y China, por miedo a una escasez, pidió a sus principales refinerías que suspendan sus exportaciones de gasóleo y gasolina, informó el jueves la agencia Bloomberg.

Concentraciones en apoyo a Jamenei

Bombardeada sin descanso, Teherán parece una ciudad fantasma. Los habitantes que no han huido evitan salir a la calle. “Teherán está tan desierta como ayer. (...) Hay controles de patrullas policiales por todas partes”, aseguró en la plataforma de mensajería Telegram Abid, un residente de la capital.

Las autoridades aplazaron el funeral de Estado inicialmente previsto el miércoles por la noche para el ayatolá Jamenei, a quien miles de personas homenajearon en diversos lugares del país. Algunos participantes portaban pancartas en las que se leía “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, informó la televisión pública iraní.

Siga leyendo: EE. UU. afirma que España cooperará en ofensiva contra Irán y Madrid lo desmiente

