Choque entre Irán y EE.UU. empuja al Oriente Medio a guerra abierta

Estados Unidos e Israel bombardearon 23 de las 31 provincias iraníes el sábado, a lo que Irán respondió con ataques a sus vecinos de la región que albergan bases militares norteamericanas. Mientras Irán juró que vengará a su líder supremo, Alí Jamenei, muerto en bombardeos de Israel y Estados Unidos, en un desafío al presidente estadounidense Donald Trump, que les amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias, los ataques entre ambas partes se intensificaron ayer sobre países vecinos con bases militares norteamericanas, incluidos dos buques en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del mundo. El saldo que deja el recrudecimiento de la guerra crece con el pasar de las horas. La Media Luna Roja iraní dio cuenta en total de 201 muertos y cientos de heridos; Estados Unidos e Israel cifran en más de 40 los dirigentes iraníes muertos; hubo nueve muertos en Israel por el impacto de un misil iraní en una sinagoga; se registraron 148 muertes en una escuela de niñas en Irán y el caos de transporte aéreo crece tras retrasos en 19.000 vuelos.

Nombraron un nuevo ayatola

El anuncio de la muerte de Jameneí, de 86 años, fue acogido con vítores por algunos iraníes pero en cuanto se confirmó hubo manifestaciones a favor del gobierno que coreaban “muerte a Estados Unidos”. El país quedó en manos de un gobierno compuesto por tres cabezas: el presidente Masoud Pezeshkian; el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, y, como líder supremo interino, el ayatola Alireza Arafi, dignatario religioso miembro de la Asamblea de Expertos y del Consejo de los Guardianes de la Revolución.

El ayatola interino de Irán, Alireza Arafi, nombrado por el líder supremo en el Consejo de los Guardianes de la Revolución. Foto: Getty

Arafi hace parte del último desde 2019, cuando fue nombrado por el líder supremo. Entre los roles del Consejo está examinar las leyes y políticas de Irán para garantizar que se acojan a los principios islámicos, aprobar candidatos para las elecciones y vetar leyes del parlamento. Reza Pahlavi, hijo del difunto sah, el monarca prooccidental derrocado por la revolución islámica en 1979, dijo que cualquier sucesor del régimen es ilegítimo. Pahlavi ha pasado la mayor parte de su vida en el exilio cerca de Washington, se ha presentado como una figura de transición, pero no cuenta con el apoyo de toda la oposición.

Confrontación abierta

Irán atacó de nuevo este domingo a los países del Golfo tras jurar que vengará la muerte de Jameneí. En medio de las represalias en el Golfo Pérsico y a Israel que viene adelantando Irán, Estados Unidos confirmó la muerte de tres de sus militares, aunque no informaron cómo tuvo lugar. En medio de todo, diferentes reporteros de la AFP escucharon explosiones en Dubái (Emiratos Árabes Unidos-EAU), Doha (Catar), Riad (Arabia Saudita) y Manama (Baréin). Kuwait reportó un muerto y 30 heridos, mientras EAU dio cuenta de tres muertos y 58 heridos desde el sábado. Incluso, también atacaron a Omán, mediador en las fallidas negociaciones por el desarme nuclear entre Estados Unidos e Irán. Además, hasta ayer, nueve personas habían muerto y 11 seguían desaparecidas en Bet Smesh, centro de Israel, cuando un edificio se derrumbó por el “impacto directo” de un misil iraní, según informó la AFP. ”Nos estamos defendiendo cueste lo que cueste, y no vemos ningún límite para nosotros a la hora de defender a nuestro pueblo” de este “acto de agresión”, afirmó el canciller iraní, Abás Araqchi. Lea también: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán Trump, a su vez, se había referido a que, con la operación “Furia Épica” iniciada el sábado, 48 líderes iraníes desaparecieron de “un solo golpe”. El primer mandatario estadounidense añadió que “hablará” con los líderes iraníes, pero no precisó con quiénes exactamente. En otros golpes que ha dado EE. UU. a Irán, el Ejército anunció en un comunicado que destruyó el cuartel general de los Guardianes de la Revolución y que nueve barcos de la marina iraní fueron “destruidos y hundidos”. Incluso, el mando militar negó que el portaviones USS Abraham Lincoln hubiera sido alcanzado con misiles, como reivindicó Teherán. Entretanto, Israel anunció la movilización de 100.000 reservistas en la ofensiva contra Irán, y la aviación intensificará sus operaciones en la capital de ese país, según anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu. En el oeste de Irán, un medio estatal reportó la muerte de 43 miembros de las fuerzas de seguridad, en su mayoría agentes fronterizos. Lea también: Tres soldados de EE. UU. muertos y cinco heridos graves en la Operación Furia Épica

La televisión estatal iraní afirmó haber sido blanco de bombardeos y varios medios reportaron un ataque al hospital Gandhi. Al mismo tiempo, tres barcos fueron atacados en el estrecho de Ormuz, la puerta al Golfo que la Guardia Revolucionaria declaró cerrada “de facto”. Además, las autoridades iraníes denunciaron que el ataque a una escuela en el sur de Irán ya sumaría 153 muertos, incluidas niñas. EE. UU. aseguró que estaba investigando las acusaciones, mientras Israel dijo “operar con extrema precisión” y no tener conocimiento de ninguna operación en la zona.