Choque entre Irán y EE.UU. empuja al Oriente Medio a guerra abierta

Estados Unidos e Israel bombardearon 23 de las 31 provincias iraníes el sábado, a lo que Irán respondió con ataques a sus vecinos de la región que albergan bases militares norteamericanas.
Mientras Irán juró que vengará a su líder supremo, Alí Jamenei, muerto en bombardeos de Israel y Estados Unidos, en un desafío al presidente estadounidense Donald Trump, que les amenazó con ataques sin precedentes si siguen las represalias, los ataques entre ambas partes se intensificaron ayer sobre países vecinos con bases militares norteamericanas, incluidos dos buques en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del mundo.
El saldo que deja el recrudecimiento de la guerra crece con el pasar de las horas. La Media Luna Roja iraní dio cuenta en total de 201 muertos y cientos de heridos; Estados Unidos e Israel cifran en más de 40 los dirigentes iraníes muertos; hubo nueve muertos en Israel por el impacto de un misil iraní en una sinagoga; se registraron 148 muertes en una escuela de niñas en Irán y el caos de transporte aéreo crece tras retrasos en 19.000 vuelos.