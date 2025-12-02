Bernie Moreno, de origen colombiano, impulsa proyecto para eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos

Parece contradictorio viniendo de un estadounidense de origen colombiano, pero así es. El senador republicano Bernie Moreno, quien nació en Bogotá, pero que desde los cinco años vive en Estados Unidos, presentó en el Congreso de ese país un proyecto de ley para eliminar la doble ciudadanía. La iniciativa, denominada Exclusive Citizenship Act of 2025 (Ley de Ciudadanía Exclusiva de 2025, por su traducción al español), busca que quienes tengan otra ciudadanía además de la estadounidense deban elegir una de las dos, y establece que cualquier ciudadano de ese país que desee tener otra nacionalidad renunciaría automáticamente a la de EE. UU.

“Ser ciudadano estadounidense es un honor y un privilegio, y si quieres ser estadounidense, es cuestión de todo o nada”, dijo el senador en una entrevista con Fox News en la que además se refirió a su experiencia personal, pues contó que, tras cumplir 18 años renunció a su ciudadanía colombiana y tuvo el “honor” de recibir la ciudadanía estadounidense. Siga leyendo: “No toleraremos a un narcoterrorista”: Bernie Moreno dice que Maduro no llegará a hasta diciembre en la presidencia de Venezuela “Fue un honor prestar Juramento de Lealtad a los Estados Unidos de América y solo a los Estados Unidos de América”, expresó el senador por el estado de Ohio. “Estados Unidos primero y solo Estados Unidos. Es hora de acabar con la doble ciudadanía para siempre”, agregó en una publicación en su cuenta de X.

El país permite que los estadounidenses mantengan dos ciudadanías, y no se requiere que una persona elija una sobre otra. De ser aprobado el proyecto en el Congreso, esto cambiaría; sin embargo, no es la primera vez que un legislador intenta deshacer la doble ciudadanía en el país y ninguna ha prosperado.

Lo que cambiaría de aprobarse la eliminación de la doble ciudadanía estadounidense

Moreno explicó que el proyecto haría que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos creen bases de datos y reglas para rastrear y hacer cumplir el cambio en la ley de ciudadanía. La medida les daría a los estadounidenses con doble ciudadanía un año (después de su promulgación) para renunciar a su ciudadanía extranjera o notificar su intención de renunciar a su ciudadanía estadounidense.

Si una persona no cumple con el cambio en ese tiempo, automáticamente se considera que ha renunciado a la ciudadanía de Estados Unidos. El senador sostiene que el proyecto es una medida que reforzaría los intereses de Estados Unidos debido a la preocupación de que tener doble ciudadanía crea “lealtades divididas”.