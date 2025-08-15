“No toleraremos a un narcoterrorista”: Bernie Moreno dice que Maduro no llegará a hasta diciembre en la presidencia de Venezuela

El senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, anunció desde Cartagena que Nicolás Maduro no llegará a fin de año como presidente de Venezuela. El anuncio del congresista estadounidense se da en medio de las acusaciones que el gobierno de Donald Trump ha lanzado sobre el dictador venezolano, a quien ha señalado como integrante del Cartel de los Soles, banda de narcotráfico que está dentro del grupo de organizaciones terroristas. Lea también: “Queremos mucho a Colombia”: Bernie Moreno, senador republicano, confirmó que se reunirá con Petro “No toleraremos a un narcoterrorista que inflija daño a los Estados Unidos. Trataremos a los terroristas como EE.UU. los ha tratado en el pasado. No lo veo en el cargo más allá de finales de este año”, dijo Moreno desde el décimo Congreso Empresarial Colombiano en un coloquio donde también hicieron presencia el senador Rubén Gallego y el exministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón.

A su vez, Moreno considera que Venezuela merece un mejor líder que se preocupe por su gente y recordó el ofrecimiento que hay por su captura. “Lo hemos designado como un terrorista, ofrecemos una recompensa de 50 millones por su captura, es el doble de la recompensa que teníamos por Osama Bin Laden”.

Los esfuerzos de Donald Trump contra el régimen chavista en Venezuela