Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso de EE. UU. por el caso Epstein

El expresidente y su esposa declararán por el caso de Jeffrey Epstein ante los legisladores buscando evitar un posible desacato.

  • Bill y Hillary Clinton deberán declarar en la investigación que lleva el Congreso de Estados Unidos sobre el caso de Epstein. Fotos: AFP y Getty Images
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, testificarán en una investigación del Congreso estadounidense sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que evitaría una posible votación para declararlos en desacato.

El caso del fallecido exfinanciero ha involucrado a algunos de los nombres más destacados de la política y ha expuesto las batallas partidistas en medio del escándalo, que ahora suma las denuncias de las víctimas de la revelación de sus identidades en los últimos archivos que salieron a la luz.

Lea también: Congreso de EE. UU. confrontó a los Clinton y los citó a declarar por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, acusó a Clinton (1993-2001) y a la exjefa de la diplomacia (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

La pareja Clinton se había negado inicialmente a comparecer ante los legisladores que investigaban cómo las autoridades manejaron las pesquisas anteriores sobre el exejecutivo, quien tenía conexiones y correspondencia con la élite empresarial y política mundial.

Sin embargo, el portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, dijo en la red social X que “el expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí” y “esperan sentar un precedente que se aplique a todos”.

Los demócratas afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.

Trump pasó meses tratando de bloquear la divulgación de los expedientes de la investigación relacionados con este caso, que atraviesa círculos de multimillonarios, políticos, académicos y celebridades.

Ni el presidente ni los Clinton han sido acusados de delitos penales relacionados con las actividades de Epstein.

¿Por qué Bill y Hilary Clinton no habían testificado antes?

En las cartas en las que inicialmente se negaron a comparecer en Washington, los Clinton argumentaron que las citaciones eran inválidas porque carecían de un propósito legislativo claro.

Los republicanos afirman que los vínculos de la pareja demócrata con Epstein, incluido el uso que Bill Clinton hizo a principios de los años 2000 de su jet privado -antes de que el magnate financiero fuera condenado por prostitución de menores-, justifican un interrogatorio en persona.

En su lugar, ambos presentaron declaraciones juradas por escrito en las que describían lo que sabían sobre Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Bill Clinton reconoció haber volado en el avión de Epstein para realizar labores humanitarias relacionadas con la Fundación Clinton, pero afirmó que nunca visitó su isla privada.

Después de que los Clinton aceptaran testificar, el Comité de Reglas decidió el lunes por la noche suspender su votación sobre el procedimiento por desacato.

Siga leyendo: Video | “¿Crees en el mismísimo diablo?”: la pregunta que incomodó a Jeffrey Epstein en una entrevista inédita

