Tensión en el Caribe: Buque de guerra de EE. UU. llega a Trinidad y Tobago, frente a Venezuela

Un buque de guerra estadounidense lanzamisiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, en momentos en que Donald Trump intensifica su presión sobre Nicolás Maduro, constataron periodistas de la AFP en Puerto España.
El barco era visible el domingo por la mañana frente a la capital. La llegada del USS Gravely, así como de una unidad de marines para ejercicios con el ejército trinitense, había sido anunciada el jueves por el gobierno local.
Lea más: ¿Sabotaje a la iglesia? Cardenal venezolano señaló a Maduro de impedirle ir a misa por santo