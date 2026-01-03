Así siguieron decenas de venezolanos la caída de Maduro en las calles y establecimientos de Medellín

“Gracias al mono, a my friend, esto se compuso”, se oye en el parlante de una tienda de ropa en el Centro de Medellín, en clara referencia a la caída de Nicolás Maduro, el dictador venezolano.

A pesar de los más de 1.400 kilómetros que hay de distancia entre Caracas y Medellín, en la eterna primavera se sienten los efectos de las acciones militares que el gobierno de Donald Trump llevó a cabo en territorio venezolano en la madrugada de este sábado, 3 de enero.

Estas acciones militares dieron con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia López, quienes ya fueron trasladados ante los tribunales estadounidenses y allí responderían por delitos relacionados con conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas.

Este anuncio fue recibido en Medellín, especialmente en el centro de la ciudad. Allí, en múltiples establecimientos de comercio con televisores encendidos los clientes siguen las informaciones sobre la captura del hasta hoy hombre fuerte de Venezuela.

Para quienes salieron del vecino país hace tiempo, gran impresión causó la primera imagen divulgada de Maduro esposado, vendado, vistiendo una sudadera y a bordo de una embarcación estadounidense.