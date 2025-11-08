Van 1.900 vuelos cancelados en EE. UU.: viajeros son el daño colateral en los aeropuertos por el cierre de gobierno

Más de mil vuelos fueron cancelados el viernes y otros 912 en lo que va de este sábado se han reportado en aeropuertos de Estados Unidos debido al estancamiento presupuestario, que ha obligado al gobierno de Donald Trump a reducir el tráfico aéreo ante la escasez de personal.
Con los republicanos del gobierno y los demócratas de la oposición en un punto muerto sobre el presupuesto, las agencias federales han estado prácticamente paralizadas desde que se agotó la financiación el 1 de octubre.
Como medida de seguridad, las autoridades decidieron una reducción del tráfico aéreo en 40 de los aeropuertos más concurridos del país debido a la falta de personal en las torres de control, donde se les ha pedido a los controladores que trabajen sin paga durante más de cinco semanas.