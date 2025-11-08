Van 1.900 vuelos cancelados en EE. UU.: viajeros son el daño colateral en los aeropuertos por el cierre de gobierno

Más de mil vuelos fueron cancelados el viernes y otros 912 en lo que va de este sábado se han reportado en aeropuertos de Estados Unidos debido al estancamiento presupuestario, que ha obligado al gobierno de Donald Trump a reducir el tráfico aéreo ante la escasez de personal. Con los republicanos del gobierno y los demócratas de la oposición en un punto muerto sobre el presupuesto, las agencias federales han estado prácticamente paralizadas desde que se agotó la financiación el 1 de octubre. Como medida de seguridad, las autoridades decidieron una reducción del tráfico aéreo en 40 de los aeropuertos más concurridos del país debido a la falta de personal en las torres de control, donde se les ha pedido a los controladores que trabajen sin paga durante más de cinco semanas.

Los vuelos internacionales no se han visto afectados, confirmó el viernes el secretario de Transporte, Sean Duffy. 1.025 vuelos fueron cancelados el viernes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, que identificó los aeropuertos de Washington (Ronald Reagan), Chicago O’Hare y Atlanta como los más afectados. Este sábado, con corte a las 12:50 p.m., ya iban 912 cancelaciones. Pero también hay afectaciones en los tres aeropuertos de Nueva York (LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty) Los Ángeles, San Francisco, Miami, Orlando, Boston, Filadelfia y Dallas. Siga leyendo: Senado de EE. UU. hundió proyecto que limitaría a Trump antes de ordenar operaciones militares en Venezuela “Esto es frustrante. No deberíamos estar en esta situación”, declaró Robert Isom, director ejecutivo de American Airlines, a CNBC. La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indicó que las aerolíneas se verán obligadas a reducir en un 6 % sus operaciones en esos 40 aeropuertos el martes 11 de noviembre, al 8 % el jueves 13 y al 10 % el próximo viernes 14 si el cierre se prolonga. Ese porcentaje podría aumentar hasta el 15-20 % si el bloqueo en el Congreso no termina “relativamente pronto”, advirtió el secretario Duffy, en Fox News.

En una publicación en Truth Social, Trump instó el viernes a los senadores a permanecer en Washington hasta que se llegue a un acuerdo. Los republicanos controlan el Congreso, pero los demócratas han declarado que se negarán a aprobar los planes presupuestarios del partido mayoritario, que incluyen recortes drásticos en el sistema de salud. Las medidas de reducción de vuelos se producen justo cuando Estados Unidos entra en su época de mayor afluencia de viajeros del año, a pocas semanas del Día de Acción de Gracias. Le puede interesar: Trump dice que “Miami será un refugio” para “escapar del régimen comunista de Nueva York” tras victoria de Mamdani “Esto se agavará si la situación se prolonga hasta Acción de Gracias”, declaró a la agencia AFP el jubilado Werner Buchi en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, mientras esperaba a su hija que venía de Carolina del Norte. Rhonda, de 65 años, quien llegaba a LaGuardia sin problemas desde Portland, Maine, expresó su preocupación por los planes de vacaciones “que podrían arruinarse”. “Esto está perjudicando a mucha gente”, afirmó.