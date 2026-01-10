Los habrían “pillado” robando en el Doce de Octubre y la comunidad los “empelotó”

Un peculiar suceso de justicia por mano propia ocurrió el jueves 8 de enero en el occidente de Medellín y que dejó muy “mal pintados” a dos jóvenes acusados de un robo.

Según trascendió, habitantes del barrio El Picacho, habrían sorprendido a dos jóvenes intentando cometer un hurto dentro de una vivienda de la zona.

La cuestión es que los presuntos cacos no solo fueron desnudados, sino que en su cuerpo fueron rayados con pintura con palabras como “ratas” y “ladrón” alusivas al delito que al parecer estaban cometiendo.

Los dos sujetos fueron obligados a caminar por varias calles del sector bajo la mirada de vecinos que grababan la escena, a la que muchos califican como un acto de escarmiento público aplicado por la comunidad.