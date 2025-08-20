Casi 400.000 colombianos pidieron asilo en el exterior en 2024, según la ONU

El exilio colombiano registró importantes cifras frente al panorama mundial de asilados, según el reporte más reciente de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia (ACNUR).
El informe señaló que cerca de 400.000 personas de nacionalidad colombiana solicitaron asilo en 2024 en distintos países del mundo.
En 2024, el país ocupó el segundo lugar en movimientos de personas a través de la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Además, la magnitud de este éxodo sitúa a Colombia como la tercera nacionalidad con mayor número de solicitudes de asilo a nivel global, solo por detrás de Sudán y Venezuela.