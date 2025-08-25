Migrante salvadoreño desafía la política migratoria de Trump por segunda vez: así va su proceso para impedir ser deportado a Uganda

Una jueza federal suspendió temporalmente la deportación a Uganda de un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.

Kilmar Ábrego García, quien en marzo había sido deportado a El Salvador y a quien luego se le hizo regresar a Estados Unidos, fue detenido nuevamente el lunes en Baltimore por agentes de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria), indicó en X la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

El ICE informó que Ábrego García, de 30 años, “será procesado para su deportación a Uganda”, luego de su liberación el viernes de una cárcel de Tennessee.

La defensa del salvadoreño presentó de inmediato un recurso para detener la deportación y la jueza de distrito Paula Xinis decidió suspender temporalmente la expulsión de Ábrego García, mientras realiza nuevas audiencias.

Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados del ciudadano salvadoreño, dijo a una multitud de simpatizantes fuera de la oficina del ICE a la que concurrió su defendido, que su cliente fue detenido cuando se presentó a la cita.

“¡Vergüenza, vergüenza!”, corearon los manifestantes, algunos de los cuales sostenían carteles que decían “Liberen a Kilmar”.

“El aviso (entregado a Ábrego García) indicaba que el motivo (de la cita) era una entrevista”, dijo Sandoval-Moshenberg.

“Claramente eso era falso. No había necesidad de que lo detuviera el ICE”, sostuvo el abogado.