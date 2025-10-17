Medellín se consolida como tercer destino de América Latina para los viajeros de hosteles

Colombia y Latinoamérica están despertando el interés de los viajeros extranjeros que buscan buenos precios en hosteles, un nicho definido en el mercado como los solo traveler. Precisamente Medellín figura en el ranking de destinos para esta clase de turistas.
La capital antioqueña ocupó el tercer lugar entre las ciudades más visitadas de Sudamérica por personas que reservan en hostales, solo es superada por Cusco y Ciudad de México.
El público de estos hostales son viajeros solitarios. Se trata de personas que por decisión propia buscan vivir experiencias auténticas, sociales y de autodescubrimiento. No se trata necesariamente de mochileros, sino de viajeros que disfrutan moverse con libertad, sin depender de un grupo o pareja.
Le puede interesar: Regasificadora de Cartagena normaliza operaciones y suministro de gas en el Caribe
La mayor parte de estos aventureros que ingresan a Colombia, son británicos (20%), Alemania (12%), franceses (10%) y Estados Unidos (10%).
Así lo revelan los datos de Hostelworld, una de las principales agencias de viajes en línea especializadas en alojamiento económico y que celebra 25 años de operación en el mundo. La compañía, que trabaja con más de 250.000 propiedades, destaca el fuerte crecimiento del turismo en Sudamérica, especialmente en Colombia, donde cuenta con un equipo local desde hace año y medio.