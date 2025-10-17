x

Petro anuncia la salida del general Triana, director de la Policía, y le reclama por fallas como la matanza en Amalfi

El jefe de Estado hizo mención de la matanza ocurrida el 21 de agosto de 2025, en la que fueron ejecutados 13 policías en el municipio de Amalfi, en Antioquia.

  El presidente Gustavo Petro anunció cambios en la Policía Nacional. FOTO: Colprensa
    El presidente Gustavo Petro anunció cambios en la Policía Nacional. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
17 de octubre de 2025
bookmark

El presidente Gustavo Petro informó en una alocución presidencial de este 17 de octubre que habrá cambios en la Policía Nacional y en su dirección: el general Carlos Triana saldrá de su puesto por las fallas que -según el jefe de Estado- encontró en varios hechos de violencia, como la matanza de 13 uniformados en el municipio de Amalfi, Antioquia, ocurrida el 21 de agosto de 2025.

“La Policía de Colombia va a cambiar. He pedido el cambio del director, que ha hecho un gran trabajo... pero hay unas fallas que creo que tenemos que sobremontar profundamente”, afirmó el jefe de Estado.

Lea también: Entre lágrimas, en la Gobernación despidieron a los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia

El ataque mencionado por Petro, y que ahora le pasa factura al general Triana, sucedió en la vereda Los Toros, zona rural de este municipio del Nordeste antioqueño, cuando los uniformados fueron atacados por insurgentes, inicialmente con tatucos y cuando la aeronave iba a socorrerlos, fue atacada con explosivos.

Una vez en tierra, los subversivos remataron a los sobrevimientos con disparos de armas largas. En el ataque fallecieron el mayor Carlos Mateus Ovalle (piloto), el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras (comandante), el subintendente José Camacho Aldana y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez, Rafael Enrique Anaya Almanza.

No obstante, los problemas en la política de seguridad del Gobierno Nacional no fueron exclusivos al ataque en Amalfi. De hecho, entre 2024 y 2025, 47 soldados y policías fueron asesinados en diferentes hechos en Antioquia.

Un factor común en varios de estos casos fueron problemas de inteligencia, que dejaron escuadrones de uniformados a merced de los ilegales. También ha sido fuertemente criticada la insistencia del gobierno nacional en mantener abiertas conversaciones en medio de la llamada paz total, mientras grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc se fortalecen y extienden su control territorial.

El jefe de Estado mencionó, además, que las cifras sobre homicidios entregadas por Medicina Legal no corresponden a las que anuncia la Policía Nacional. Por esta razón, afirmó que los cambios en la institución deben obedecer a un tema lineal y transparente.

“La tasa de homicidios en Colombia ha bajado, pero la Policía de Colombia ha presentado unos niveles de homicidio en donde está subvalorado. Sé que entre las cifras que entrega Medicina y la Policía hay diferencias, y siempre las habrá porque los conceptos de homicidios son diferentes. En eso estoy de acuerdo: el homicidio intencional que se cuenta en Medicina Legal no se cuenta para medir la violencia, porque se trata de accidentes y cosas por el estilo”, agregó el presidente, insinuando que por esa diferencia “hay algo guardado”.

Y concluyó con lo siguiente: “Las cifras que me han entregado muestran que el homicidio ha disminuido un 3 % según la Policía, pero ha crecido un 8 % según Medicina Legal. Y a ciegas, así no vamos a tener una política eficaz. Por eso, he demandado cambios”.

Siga leyendo: Petro dio cifras de homicidios amañadas para “sacar pecho”

