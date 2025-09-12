x

Presidente Donald Trump aseguró que ya fue capturado el asesino del activista de derecha Charlie Kirk

Según el mandatario norteamericano, una persona cercana al sospechoso fue quien lo entregó.

  • Charlie Kirk era uno de los principales activistas en favor del gobierno de Donald Trump. IMAGEN TOMADA DE VIDEO @charliekirk11.
    Charlie Kirk era uno de los principales activistas en favor del gobierno de Donald Trump. IMAGEN TOMADA DE VIDEO @charliekirk11.
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista de extrema derecha Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.

“Alguien muy cercano a él lo entregó”, dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Según el mandatario, el presunto asesino fue convencido por “un hombre de fe” y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

“Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos”, añadió. “Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió.

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El FBI y fuerzas policiales locales anunciaron una rueda de prensa esta misma mañana en Orem.

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajaron en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7.000 pistas.

Varias imágenes del considerado “potencial tirador” fueron divulgadas la tarde del jueves por el FBI, que ofrecía una recompensa de 100.000 dólares.

Charlie Kirk era un férreo defensor del porte de armas en su país. Foto: AFP
Charlie Kirk era un férreo defensor del porte de armas en su país. Foto: AFP

Las imágenes mostraban a un hombre con una gorra y lentes oscuros, calzado deportivo y una camiseta negra estampada con lo que parecía ser una bandera estadounidense.

En la noche divulgaron un video en el que se lo ve corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina. El arma que supuestamente fue utilizada en el ataque fue localizada en una zona boscosa.

Kirk fue fundador de una organización dedicada a la juventud, Turning Point, que fue clave en la última campaña electoral republicana, pero su activismo había empezado años antes, acudiendo asiduamente a universidad y liceos para debatir e intentar convencer a jóvenes de su credo de derecha, nacionalista y cristiano.

El cuerpo de Kirk fue trasladado el jueves a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: La frase con la que Charlie Kirk defendía el porte de armas y se habría vuelto en su contra: “Vale la pena asumir el costo de algunas muertes cada año”

