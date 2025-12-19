Se conocen detalles de qué hizo Zulma Guzmán en Argentina días después del caso de envenenamiento de las niñas en Bogotá

Nuevos detalles sobre los movimientos de Zulma Guzmán Castro tras la muerte de dos menores envenenadas con talio en Bogotá fueron revelados por el diario argentino La Nación. De acuerdo con ese medio, la empresaria colombiana llegó a Argentina apenas ocho días después de que se concretara el ataque con frambuesas contaminadas que terminó con la vida de las niñas en la Fundación Santa Fe.
Guzmán Castro, de 54 años, fue detenida recientemente en el Reino Unido, luego de un presunto intento de suicidio. Según medios británicos, la mujer fue rescatada del río Támesis tras una alerta sobre la presencia de una “mujer en apuros” en el puente Battersea y quedó bajo custodia de las autoridades locales.