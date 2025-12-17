x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Kast, presidente electo de Chile, propone un corredor humanitario para devolver migrantes a sus países

El presidente electo de Chile planteó una coordinación regional para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular, una propuesta que reabre el debate sobre su política de línea dura en materia migratoria.

  • José Antonio Kast presentó en Buenos Aires su propuesta de crear un corredor humanitario para la devolución de migrantes, tras reunirse con el presidente argentino Javier Milei. FOTO: AFP.
    José Antonio Kast presentó en Buenos Aires su propuesta de crear un corredor humanitario para la devolución de migrantes, tras reunirse con el presidente argentino Javier Milei. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 7 horas
bookmark

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso la creación de un “corredor humanitario” para devolver a los migrantes a sus países de origen, una iniciativa que presentó este martes durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei.

Entérese: Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

Según Kast, la medida busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar lo que calificó como un impacto negativo de la migración en Chile. “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, afirmó.

El mandatario electo sostuvo que la migración ha afectado gravemente al país y señaló que, de los cerca de dos millones de migrantes que viven en Chile, al menos 300.000 se encuentran en situación irregular. No obstante, aclaró que una eventual expulsión no sería inmediata. “Nunca dijimos que en el primer día íbamos a poder expulsar a 300.000 personas o más, porque es evidente que no hay capacidad para hacer eso”, indicó.

Siga leyendo: ¿Latinoamérica está girando a la derecha? El mensaje que deja el triunfo de Kast en Chile

Kast explicó que la propuesta contempla que los migrantes irregulares salgan voluntariamente del país y posteriormente puedan postular a un reingreso legal. “La invitación es que, si alguien quiere estar en Chile y está en situación irregular, tome sus cosas, se vaya y después postule a ingresar de nuevo con todos los papeles en regla”, dijo, al tiempo que advirtió que quienes no lo hagan podrían enfrentar sanciones que les impedirían volver a entrar al país.

El presidente electo también aseguró que en las últimas horas ha conversado sobre este plan con los mandatarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador, con el objetivo de avanzar en una estrategia conjunta.

Lea aquí: “¡Cuidadito!”: Maduro advierte a José Antonio Kast que no se meta con los venezolanos en Chile

Durante su campaña, Kast defendió una política migratoria de línea dura, que incluye la construcción de muros y vallas fronterizas, el uso de tecnología de vigilancia y la expulsión de migrantes en situación irregular. Estas propuestas hacen parte de su plan denominado Escudo Fronterizo, que contempla zanjas, drones con reconocimiento facial, radares térmicos y un mayor uso de la fuerza del Estado en las zonas limítrofes, además de sanciones a empleadores y arrendadores que vinculen a personas sin estatus migratorio regular

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida