CIDH ordenó el cierre de El Helicoide, el temido centro de torturas del chavismo en Venezuela

En una importante decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado venezolano cerrar el centro de detención conocido como El Helicoide al considerar que su continuidad es incompatible con las garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El lugar se convirtió en el principal centro de torturas del chavismo. Allí murieron varios opositores al chavismo producto de golpizas, agresiones físicas, asfixia a través de bolsas plásticas, aislamiento prolongado, privación del sueño, descargas eléctricas en los genitales y violencia sexual contra los detenidos.

La medida hace parte de una sentencia en la que el tribunal declaró responsable a Venezuela por múltiples violaciones de derechos humanos cometidas contra el opositor Jorge Rojas Riera.

En el fallo, la Corte concluyó que el Estado restringió la participación de Rojas Riera en una protesta pacífica, vulneró su libertad de expresión y participación política, lo detuvo ilegalmente y permitió que fuera sometido a torturas mientras permanecía recluido en El Helicoide.

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Durante su detención fue golpeado, amenazado con violencia sexual, sometido a vejámenes y a simulacros de ejecución, hechos que la CIDH calificó como actos de tortura cometidos por agentes estatales. También concluyó que el Estado incumplió su deber de investigar esas conductas.

Al analizar las condiciones de El Helicoide, el tribunal recordó que en decisiones anteriores ya había encontrado que ese centro no reúne las condiciones mínimas para garantizar un trato digno a las personas privadas de la libertad. Citó informes de organismos internacionales que han documentado denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes en esas instalaciones.

Por ello, entre las medidas de reparación ordenadas, dispuso su cierre, la reapertura de las investigaciones sobre los hechos denunciados, la adopción de protocolos especializados para investigar casos de tortura y la implementación de medidas de prevención de violaciones a los derechos humanos.

La sentencia también ordena al Estado venezolano realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, publicar el fallo en distintos medios oficiales y pagar las indemnizaciones y demás reparaciones fijadas por la Corte a favor de las víctimas.

El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.

El pasado 4 de junio, este lugar quedó prácticamente vacío luego de que los presos fueran trasladados a diferentes prisiones del país.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció su clausura semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.

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Entre los casos que han generado mayor controversia figura el de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta y opositor al chavismo. Díaz murió en diciembre de 2025 mientras permanecía recluido en El Helicoide, luego de pasar cerca de un año en aislamiento. Sus familiares y allegados denunciaron que el régimen le negó atención médica oportuna pese a sus afecciones cardíacas.

También falleció Rodolfo González, aviador de 64 años que fue acusado de financiar protestas contra el régimen. Se suicidó en su celda luego de meses de tortura psicológica y amenazas de ser trasladado a cárceles de delincuencia común.

El activista y diputado opositor de la Asamblea Nacional, Rosmit Mantilla, estuvo recluido dos años, seis meses y ocho días tras ser acusado de financiar protestas en 2014. Víctor Navarro, otro opositor al régimen que fue recluido en el lugar junto a otros 30 ciudadanos, ha liderado un proyecto de realidad virtual para documentar los horrores y torturas vividos dentro del recinto.

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