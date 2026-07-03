Delcy Rodríguez actualizó cifras de víctimas en Venezuela: 2.595 fallecidos y 12.400 heridos tras terremotos

Delcy Rodríguez llegó tarde a la rueda de prensa, acompañada por sus fieles escuderos: su hermano, Jorge Rodríguez, y una de las figuras más fuertes del chavismo, Diosdado Cabello. Cuando finalmente se presentó en el lugar, la funcionaria actualizó la cifra de víctimas de los dos terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles pasado. El balance ascendió a 2.595 fallecidos —unos 300 más que en el reporte anterior— y 12.400 heridos.
Su llegada se postergó durante varias horas. Mientras tanto, en el espacio habilitado para el encuentro con periodistas internacionales, la incertidumbre y el malestar crecían con el paso de los minutos. Todos aguardaban con expectativa ese momento. Una oportunidad casi única para preguntarle directamente a Rodríguez por las críticas a la lenta respuesta de las autoridades frente a la tragedia que dejó el desastre natural.
Y las preguntas llegaron. Tras años en los que la prensa en Venezuela ha estado limitada y con escasas oportunidades para formular cuestionamientos incómodos, el encuentro terminó en un tenso cara a cara entre periodistas y representantes del régimen.
Por primera vez en mucho tiempo, las preguntas difíciles se hicieron de frente y en público.
Pero antes de esto, entre otras cosas, Rodríguez informó que el doblete sísmico provocó el colapso total de 189 edificios y afectó a otros 855, registrándose además 862 réplicas.