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Delcy Rodríguez actualizó cifras de víctimas en Venezuela: 2.595 fallecidos y 12.400 heridos tras terremotos

En medio de un tenso e inusual cara a cara con la prensa internacional, Rodríguez actualizó el balance de los dos terremotos que sacudieron al país el miércoles pasado y defendió su gestión.

  • Venezolanos en las calles aseguran que el Gobierno no desplegó la ayuda necesaria tras el terremoto. La prensa internacional confrontó de frente a la encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Foto: Getty.
    Venezolanos en las calles aseguran que el Gobierno no desplegó la ayuda necesaria tras el terremoto. La prensa internacional confrontó de frente a la encargada del régimen, Delcy Rodríguez. Foto: Getty.
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 2 horas
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Delcy Rodríguez llegó tarde a la rueda de prensa, acompañada por sus fieles escuderos: su hermano, Jorge Rodríguez, y una de las figuras más fuertes del chavismo, Diosdado Cabello. Cuando finalmente se presentó en el lugar, la funcionaria actualizó la cifra de víctimas de los dos terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles pasado. El balance ascendió a 2.595 fallecidos —unos 300 más que en el reporte anterior— y 12.400 heridos.

Su llegada se postergó durante varias horas. Mientras tanto, en el espacio habilitado para el encuentro con periodistas internacionales, la incertidumbre y el malestar crecían con el paso de los minutos. Todos aguardaban con expectativa ese momento. Una oportunidad casi única para preguntarle directamente a Rodríguez por las críticas a la lenta respuesta de las autoridades frente a la tragedia que dejó el desastre natural.

Y las preguntas llegaron. Tras años en los que la prensa en Venezuela ha estado limitada y con escasas oportunidades para formular cuestionamientos incómodos, el encuentro terminó en un tenso cara a cara entre periodistas y representantes del régimen.

Por primera vez en mucho tiempo, las preguntas difíciles se hicieron de frente y en público.

Pero antes de esto, entre otras cosas, Rodríguez informó que el doblete sísmico provocó el colapso total de 189 edificios y afectó a otros 855, registrándose además 862 réplicas.

Para hacer frente a la tragedia, anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares en alianza con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos recursos se destinarán a atender la emergencia y a construir viviendas en zonas seguras, libres de riesgo sísmico. Al respecto, dijo que “la reconstrucción no estará guiada por la improvisación, sino por la ciencia”.

Además, señaló que la respuesta institucional ha sido adecuada, rápida y que ha servido de ayuda para la población. Nada más alejado de la realidad. En las calles, los venezolanos denuncian que eso no ha sucedido.

¿Qué dijo frente a los cuestionamientos?

“La inmensa mayoría de las personas que hemos entrevistado cuentan que han estado abandonadas al menos las primeras 72 horas. Esto lo hemos podido confirmar nosotros, no había maquinaria ni siquiera papel y bolígrafo para apuntar los nombres de los cadáveres. ¿Por qué el despliegue de la fuerza pública fue tan lento y descoordinado?”, esa fue una de las preguntas que tuvo que contestar la encargada del régimen. Se la hizo la periodista María Martín, corresponsal de El País (España) en la región andina.

Rodríguez rechazó contundentemente esto, casi de manual, y cambió la retórica.

“Yo te puedo invitar a que hagas un estudio comparativo como nosotros lo hicimos, pero nuestras autoridades inmediatamente se desplegaron”, señaló.

Según explicó, el Gobierno activó de manera rápida los mecanismos de atención y coordinación para enfrentar la emergencia.

“Puedes contar las horas desde el momento en que ocurrió el doblete sísmico y el momento en que se decreta el estado mayor, la activación y el despliegue de nuestros funcionarios policiales y militares”, dijo.Según sus cifras, detalló que en las primeras 24 horas se movilizaron cerca de 4.000 efectivos, cifra que aumentó progresivamente en los días siguientes.

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“En las primeras 24 horas alcanzó 4.000 funcionarios y a las 48 horas había 11.000 funcionarios y en este momento ya hay 19.000 funcionarios”, afirmó.

A Rodríguez, también se le preguntó por las denuncias de familiares de víctimas que aseguran que los cementerios están colapsados y no cuentan con espacio para sepultar a los fallecidos, así como por la diferencia entre la cifra oficial de muertos y el envío de 10.000 bolsas para cadáveres anunciado por Naciones Unidas.

Pero luego llegó tal vez una de las preguntas más confrontacionales para el régimen. Se trató de los cuestionamientos por las denuncias de habitantes del complejo habitacional Hugo Chávez Frías, en La Guaira, quienes han asegurado que el colapso de sus viviendas se debe a fallas en las construcciones sociales entregadas durante el gobierno del fallecido líder venezolano.

En cuanto a la primera pregunta, Rodríguez negó que se vayan a utilizar fosas comunes y aseguró que todos los cuerpos están siendo identificados mediante huellas, fotografías y procedimientos forenses.

Además, defendió el manejo oficial de las víctimas y, tal cual como el régimen actúa normalmente, evadió atribuir el colapso de las viviendas a los proyectos de vivienda social del chavismo, afirmando que la mayoría de los edificios afectados eran desarrollos privados.

”Sobre el tema de las viviendas, el 80 % de los edificios que colapsaron corresponden a desarrollos privados. Yo no voy a culpar en este momento ni a los proyectos de vivienda social ni a los privados, porque la verdad es que hubo un doble terremoto”.

Lea también: Se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes de los terremotos en Venezuela: ¿cuánto puede sobrevivir una persona bajo escombros?

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