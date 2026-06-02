Claudia Sheinbaum apoya denuncias de Petro, pese a respaldo internacional a elecciones en Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó públicamente su respaldo a las denuncias realizadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales, y pidió que las autoridades revisen con detenimiento cualquier señalamiento que pueda poner en duda la transparencia del proceso electoral. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue consultada sobre la situación política colombiana y las denuncias realizadas por Petro tras la primera vuelta presidencial. En su respuesta, señaló que es necesario escuchar los cuestionamientos planteados por el mandatario colombiano y analizar si existieron fallas en el conteo de los votos. “Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, afirmó Sheinbaum ante los medios de comunicación.

Las palabras de Sheinbaum se suman a una serie de pronunciamientos realizados por el presidente colombiano desde la noche electoral, cuando cuestionó los resultados preliminares y denunció presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio. Entre otros señalamientos, Petro habló de una supuesta diferencia de cerca de 800.000 registros en el censo electoral, cuestionó el software utilizado por la Registraduría y planteó dudas sobre la transparencia del conteo de votos. Entérese: Procurador Eljach controvierte a Petro por querer desconocer preconteo: “no hay evidencia o reclamaciones que resolver” En distintos mensajes publicados en su cuenta de X, el mandatario también aseguró conocer presuntos casos de compra de votos y advirtió sobre supuestas maniobras para afectar a las fuerzas políticas que respaldan la candidatura de Iván Cepeda. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas que sustenten esas denuncias.

Mientras Petro insiste en la existencia de posibles irregularidades, organismos electorales, misiones de observación y autoridades nacionales e internacionales han respaldado públicamente la legitimidad del proceso.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se disputarán la segunda vuelta presidencial este 21 de junio. FOTO: Colprensa y EL COLOMBIANO.

De hecho, la declaración del propio candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se apartó después de la narrativa de fraude impulsada desde sectores cercanos al Gobierno. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el senador aseguró que su campaña no ha encontrado elementos que permitan hablar de una alteración sistemática de los resultados. “No hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades protuberantes”, afirmó Cepeda, en una declaración que marcó distancia frente a las denuncias planteadas por el presidente. Las afirmaciones del candidato contrastan con las tesis que Petro ha sostenido durante los últimos meses sobre un supuesto riesgo de fraude electoral. El mandatario había cuestionado reiteradamente el software utilizado en el escrutinio, el diligenciamiento de los formularios E-14, el sistema de preconteo y la participación de empresas contratistas vinculadas a la logística electoral. Lea aquí: Sheinbaum aseguró que no hay “riesgo” para los aficionados en Guadalajara de cara al Mundial Sin embargo, diferentes organismos de observación electoral han respaldado el funcionamiento del sistema colombiano. La Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas, la Unión Europea y la Misión de Observación Electoral (MOE) destacaron el desarrollo pacífico de la jornada, la participación ciudadana y el trabajo de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia de los comicios. Albert Ramdin, secretario general de la OEA, felicitó a la ciudadanía colombiana y a las autoridades electorales por una jornada que calificó como ordenada y participativa. Entérese: El tal fraude Por su parte, Scott Campbell, representante de Naciones Unidas en Colombia, resaltó el comportamiento democrático de los colombianos y reconoció la labor desarrollada por las entidades encargadas de garantizar la seguridad y la transparencia del proceso.

La misión de observación electoral de la Unión Europea también reportó normalidad durante la jornada y destacó la rapidez en la divulgación de los resultados preliminares, así como las garantías otorgadas a los partidos políticos para auditar los sistemas utilizados durante la elección. Incluso observadores internacionales independientes elogiaron el modelo colombiano. El senador estadounidense Bernie Moreno, quien siguió de cerca la jornada electoral, aseguró que el sistema colombiano le parecía más eficiente que el de Estados Unidos y destacó la rapidez con la que fueron divulgados los resultados.

A estos pronunciamientos se suman las cifras oficiales entregadas por la Registraduría Nacional. En un boletín divulgado este 2 de junio, la entidad informó que el escrutinio realizado por los jueces de la República alcanzó un avance del 99,98%, quedando pendientes apenas 33 mesas de votación debido a dificultades climáticas para el traslado del material electoral. La autoridad electoral también destacó que el preconteo divulgado la noche de las elecciones registró un nivel de coincidencia del 99,94% frente al escrutinio oficial adelantado por los jueces. Según la Registraduría, las modificaciones encontradas fueron mínimas y el proceso de consolidación de resultados se desarrolló con normalidad.

El sistema electoral colombiano fue destacado por parte de organizaciones internacionales. FOTO: Colprensa.

El dato resulta especialmente relevante porque una de las principales denuncias formuladas por Petro ha sido la supuesta existencia de diferencias significativas entre el preconteo y el escrutinio. No obstante, las cifras oficiales muestran una coincidencia prácticamente total entre ambos mecanismos, lo que ha sido interpretado por distintos observadores como una evidencia adicional de la solidez del proceso electoral.

La Misión de Observación Electoral también ha insistido en que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio son históricamente reducidas en Colombia. Según la organización, en las elecciones legislativas de este año la variación fue de apenas 0,28%, una cifra considerada técnicamente compatible con un proceso transparente y confiable. Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, rechazó las versiones sobre un supuesto incremento irregular del censo electoral y recordó que todas las campañas políticas tuvieron acceso a las auditorías, simulacros y pruebas técnicas realizadas antes de los comicios. “Pueden confiar en la autoridad electoral y en un Estado que ha trabajado durante meses para que más de 41 millones de personas puedan ejercer sus derechos políticos”, manifestó el funcionario. Las voces de respaldo también llegaron desde organizaciones defensoras de derechos humanos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, defendió la independencia del sistema electoral colombiano y advirtió sobre los riesgos de cuestionar los resultados sin evidencias concretas. Siga leyendo: El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea? “Colombia tiene un sistema electoral independiente y confiable. Es lamentable que el presidente siembre dudas injustificadas. En la segunda vuelta los resultados electorales deben respetarse”, señaló. En medio de este panorama, las declaraciones de Claudia Sheinbaum han añadido una dimensión internacional a la controversia. Mientras la presidenta mexicana respaldó la necesidad de revisar las denuncias planteadas por Gustavo Petro, organismos multilaterales, misiones de observación, autoridades electorales, organizaciones de derechos humanos e incluso el propio candidato Iván Cepeda han coincidido en destacar la transparencia del proceso y en señalar que, hasta el momento, no existen evidencias públicas que sustenten las acusaciones de fraude. A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el debate sobre la legitimidad de los resultados se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña. A pesar de ello, las instituciones encargadas de vigilar el proceso electoral insisten en que las elecciones colombianas continúan desarrollándose bajo estándares que han sido reconocidos y respaldados tanto dentro como fuera del país.

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