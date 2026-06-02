Las 70 bandas que se presentarán en Ciudad Altavoz 2026: conozca el listado completo

Después de haber superado la etapa de audiciones, 70 agrupaciones musicales de Medellín fueron elegidas para subir al escenario de Ciudad Altavoz 2026, el festival que se llevará a cabo en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz los días 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de julio.

En total, 226 bandas y más de 1.000 artistas se presentaron para hacer parte de uno de los eventos artísticos más relevantes de la capital antioqueña.

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“Las audiciones de Altavoz volvieron a demostrar que Medellín tiene una escena musical viva, diversa y con una enorme capacidad creativa. Durante varios días, cientos de artistas y agrupaciones compartieron sus propuestas ante jurados y público, dejando claro que en la ciudad el talento nace y crece en las comunas y los corregimientos”, dijo el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

El proceso de selección fue realizado por un jurado especializado que, entre el 15 y el 18 de mayo en el Teatro Macondo del Parque Biblioteca Gabriel García Márquez y el Teatro Comfama San Ignacio, escuchó las más de 200 agrupaciones que concursaron.

Como es tradición, Ciudad Altavoz ofrece una programación dividida en siete géneros musicales que, a su vez, fueron las categorías de las audiciones: punk, core, metal, rock, rap, ska y reggae, electrónica y alternativa.