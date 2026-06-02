Día del Padre 2026 ya no será el 21 de junio: hay cambio de fecha por elecciones de segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio cambió la celebración del Día del Padre en Colombia. Esa fecha, que tradicionalmente ha sido el fin de semana para celebrar a los padres colombianos, quedó marcada en el calendario electoral. Y el comercio no podía competir con eso. Por eso, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ratificó en un comunicado su llamado a las familias colombianas para que celebren el Día del Padre el domingo 14 de junio y no el 21 de ese mes. La decisión, que venían anticipando semanas atrás, quedó sellada en cuanto la Registraduría confirmó la fecha de la segunda vuelta. El gremio bautizó la iniciativa con un nombre que mezcla fútbol y familia: “El Día del Padre rueda el 14”.

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¿Por qué el 14 de junio y no el 21 de junio?

Fenalco explicó que el 21 de junio los colombianos estarán en las urnas para elegir presidente, por lo tantoe, ese domingo, las familias centrarán su atención en la jornada electoral y “el comercio perdería uno de sus fines de semana más importantes del año”. El 14 de junio, en cambio, cae en pleno puente festivo, un fin de semana largo, sin urnas ni campaña, pero con un ingrediente adicional que lo hace aún más atractivo para el gremio, el Mundial de Fútbol. El gremio de los comerciantes resaltó que Colombia ya está clasificada y la Selección comenzará su participación en el torneo en esas mismas semanas. “La combinación de fútbol, familia y festividad convierte al 14 de junio en una fecha comercialmente muy poderosa”. Entérese: ¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia? Propuesta de Fenalco busca mover la fecha

25% más de ventas: lo que mueve el Mundial y el Día del Padre

Según estimaciones preliminares del gremio, las categorías directamente relacionadas con la celebración mundialista podrían registrar incrementos cercanos al 25% frente a un junio y julio normales. “El fútbol tiene una capacidad única para movilizar emociones y generar espacios de encuentro. Cada Mundial transforma la rutina de los hogares, impulsa el consumo recreativo y fortalece actividades relacionadas con el entretenimiento, la gastronomía y el comercio”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Y añadió: “Este año tendremos además el ingrediente especial de celebrar el Día del Padre en medio de esa gran fiesta deportiva”.

Para Fenalco, las familias colombianas ya están ajustando su presupuesto para los partidos. Según reportes de afiliados del gremio, los artículos con mayor demanda son snacks, pasabocas y carnes frías; gaseosas, refrescos y aguas saborizadas. También quesos y panificados; bebidas para compartir; Álbum Panini y artículos promocionales de la Selección; televisores y tecnología; vestuario y calzado con alusivos al fútbol; y televisión por suscripción y plataformas de entretenimiento.

Restaurantes, bares y centros comerciales también alistan su oferta