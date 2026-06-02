Día del Padre 2026 ya no será el 21 de junio: hay cambio de fecha por elecciones de segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio cambió la celebración del Día del Padre en Colombia.
Esa fecha, que tradicionalmente ha sido el fin de semana para celebrar a los padres colombianos, quedó marcada en el calendario electoral. Y el comercio no podía competir con eso.
Por eso, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ratificó en un comunicado su llamado a las familias colombianas para que celebren el Día del Padre el domingo 14 de junio y no el 21 de ese mes.
La decisión, que venían anticipando semanas atrás, quedó sellada en cuanto la Registraduría confirmó la fecha de la segunda vuelta. El gremio bautizó la iniciativa con un nombre que mezcla fútbol y familia: “El Día del Padre rueda el 14”.