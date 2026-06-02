En lo que va del año se han vendido más de medio millón de motos: las ventas crecieron 34%

La motocicleta sigue siendo el medio de transporte preferido de los colombianos. En mayo se matricularon 110.599 motos nuevas en el país, una cifra que no solo confirma el buen momento del sector, sino que lo convierte en uno de los mercados de consumo con mejor desempeño en la economía nacional durante el año. Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, las ventas crecieron 23% frente al mismo mes del año pasado y acumulan un incremento de 34% entre enero y mayo. Detrás de este comportamiento hay varios factores. La motocicleta continúa siendo una alternativa de movilidad más económica frente al automóvil, pero también una herramienta de trabajo para miles de hogares que dependen de actividades como domicilios, transporte de mercancías, ventas y servicios en municipios intermedios y zonas rurales. Le puede interesar: AKT, primera compañía en ensamblar motocicletas de alto cilindraje en Colombia

Más de medio millón de motos en cinco meses

El crecimiento del sector ha sido sostenido durante todo el año. Luego de cerrar 2025 con cifras históricas, el mercado arrancó 2026 con registros superiores a las 95.000 unidades mensuales y alcanzó picos de más de 118.000 motocicletas en marzo. En mayo, aunque hubo una leve caída de 2,6% frente a abril, el volumen de matrículas se mantuvo por encima de las 110.000 unidades. Para los gremios, el comportamiento evidencia que la demanda sigue fuerte y que la motocicleta se mantiene como una de las principales puertas de acceso a la movilidad para los colombianos.

Las motos económicas dominan el mercado

El informe revela que casi la mitad de las motocicletas vendidas en mayo correspondieron a modelos entre 101 y 125 centímetros cúbicos (cc), segmento que concentró 47,2% de las matrículas nacionales. En segundo lugar se ubicaron las motocicletas entre 151 y 200 cc, con una participación de 27%, mientras que los modelos superiores a 200 cc representaron apenas 6,4% del mercado. Las cifras reflejan que el grueso de la demanda sigue concentrado en motos de bajo costo, menor consumo de combustible y menores gastos de mantenimiento. Lea más: Venta de motos en Colombia creció 40% y superó las 113.000 unidades. ¿Cuáles fueron las más vendidas?

Bajaj, Suzuki y Honda lideran la competencia

La disputa por el mercado continúa encabezada por fabricantes asiáticos. Bajaj lideró las ventas de mayo con 19.868 motocicletas matriculadas y una participación de mercado cercana al 18%. Le siguieron Suzuki, con 17.552 unidades, y Honda, con 15.903 registros. Sin embargo, el crecimiento más llamativo entre las grandes marcas fue el de Honda, que aumentó sus ventas 53,7% frente a mayo de 2025. Bajaj también registró un fuerte crecimiento de 37%, mientras que Hero avanzó 24%.

Antioquia sigue siendo protagonista

Por regiones, Cundinamarca se mantuvo como el departamento con más matrículas de motocicletas nuevas, con 20.728 unidades y una participación de 18,7% del mercado nacional. Antioquia ocupó el segundo lugar con 18.071 registros, seguida por Valle del Cauca con 11.163 motocicletas. Entre los tres departamentos concentraron el 45% de todas las ventas del país durante mayo. A nivel municipal, Sabaneta volvió a destacarse como el principal centro de registros, con 8.471 motocicletas matriculadas, seguida por Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca). Conozca también: Cinco de cada 10 motos vendidas en Colombia ya se compran a crédito: estas son las preferidas por los colombianos

Un termómetro del consumo