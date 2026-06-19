Colisión de dos trenes en Inglaterra deja un muerto y decenas de heridos

Al menos una persona murió y 89 resultaron heridas este viernes tras la colisión de dos trenes de pasajeros cerca de Bedford, en el condado de Bedfordshire, en el centro de Inglaterra. El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p. m. horas (hora local) al sur de Elstow, entre Bedford y Luton, cuando dos trenes de East Midlands Railway (EMR) que se dirigían hacia la estación londinense de St. Pancras chocaron en la misma vía. Las autoridades investigan las causas del incidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a un posible fallo en el sistema de seguridad que habría provocado la detención del primer tren antes del impacto.

La Policía Británica de Transporte (BTP) confirmó el fallecimiento de una persona y señaló que “varias personas” sufrieron heridas durante el accidente. Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) informó que el balance de lesionados asciende a 89 personas, de las cuales 11 presentan lesiones muy graves, 22 tienen lesiones graves y 56 sufrieron heridas leves. El primer ministro británico, Keir Starmer, reaccionó al hecho mediante una publicación en la red social X, donde afirmó que los informes sobre la colisión ferroviaria son “tremendamente preocupantes” y añadió: “Mis pensamientos están con la familia de la persona que, lamentablemente, ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos”.

Primeras hipótesis sobre el choque

Los trenes involucrados cubrían rutas con destino a Londres St. Pancras. Uno de ellos había partido desde Corby y el otro desde Nottingham. De acuerdo con las primeras informaciones, el primer convoy se habría detenido debido a una falla en un sistema de seguridad, tras lo cual el segundo tren impactó contra su parte trasera. En declaraciones recogidas por la BBC, Pete Knapp, quien se identificó como uno de los ocupantes del tren, describió el momento del impacto “como si hubiera estado en una explosión de bomba” y relató haber visto “rostros ensangrentados de personas, piernas que parecían rotas... algunas personas escupiendo sangre”. Sobre su estado de salud explicó que “no puede sentarse bien porque duele mucho la espalda”, aunque se encuentra “bien”, y agregó que había tenido “mucha suerte”, pero que “no puede imaginar cuál es la situación del conductor”. Otra pasajera, Shola Mene, señaló: “Fue como una gran explosión, y luego la gente salió disparada de sus asientos”, y agregó que “mucha gente tenía heridas en la cara”, además de indicar que existía confusión entre los viajeros sobre lo ocurrido. El portavoz del sindicato de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte manifestó: “Estamos profundamente preocupados por los informes sobre una colisión de trenes entre Bedford y Luton y por las graves lesiones sufridas por el personal y los pasajeros a bordo del tren.”

Despliegue de emergencia y suspensión del servicio ferroviario