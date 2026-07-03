Joven colombiano de 15 años fue asesinado en una balacera en Barcelona: lo atribuyen a “guerra de bandas latinas”

Según los testigos, un grupo de jóvenes compartía en el parque de la Pegaso, en la Sagrera, Barcelona, cuando otro grupo —pero encapuchado y armado con machetes y pistolas— subió una de las rampas que llevaba a la parte superior del lugar. Allí, abrieron fuego con un arma de calibre de 9 milímetros: dos balas impactaron en el joven colombiano, una en la espalda y otra en el estómago. Esta última lo dejó tendido en el suelo.
El problema, dice la Policía local, nacería en un presunto “ajuste de cuentas” entre bandas delincuenciales latinas. La balacera fue escuchada por los vecinos, quienes llamaron a las autoridades y bajaron al lugar para ayudar. En ese momento, el colombiano seguía con vida.
Sin embargo, cuando la Policía de Barcelona llegó, junto al cuerpo médico, el joven ya había fallecido en el suelo del parque. La escena fue vista por sus familiares, entre ellos su hermano menor. Los padres del chico no viven en España, por lo que las autoridades tratan de ubicarlos y entender por qué sus hijos sí viven en el país junto a otros familiares y hace cuánto.