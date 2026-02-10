x

Colombiano es señalado de asesinar a un iraquí en Tailandia; lo capturaron cuando iba a huir a Catar

El hombre, de 39 años, asesinó a un joven de 24 en la isla de Phuket. Horas después de cometer el crimen, iba a tomar un avión rumbo a Doha. Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas o de un homicidio por encargo.

    El ciudadano colombiano (en el piso) fue detenido en el aeropuerto de la isla de Phuket. FOTO: Cortesía Policía provincial de Phuket
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un nuevo caso de homicidio involucra a un colombiano en Tailandia. Esta vez el victimario fue un connacional, quien habría asesinado a un ciudadano iraquí en la paradisíaca isla de Phuket.

Los hechos habrían ocurrido el pasado sábado, 7 de febrero, cuando el colombiano, identificado como Fernando Guevara Sánchez, de 39 años, atacó de forma premeditada a Ameer Mundher Mahmood, un turista iraquí de 24 años, y acabó con su vida en Patong, una zona muy concurrida por viajeros.

Lea aquí: Corte Constitucional de Tailandia destituye a primera ministra por la filtración de una llamada telefónica

De acuerdo con el diario Bangkok Post, el colombiano llegó al lugar a bordo de una motocicleta y se detuvo frente a un hotel en la calle Siriraj, de Patong. Vestía camiseta negra, jean azul y un casco oscuro para evitar ser identificado.

Luego, sacó un arma y abrió fuego contra la víctima en al menos dos ocasiones. El iraquí fue trasladado de urgencia al hospital local, donde fue declarado muerto poco después de su ingreso.

Guevara, al parecer, había llegado a Tailandia el 19 de enero y se alojaba en un hotel cerca al aeropuerto local, donde fue capturado cuando estaba listo para huir a Qatar. Las autoridades lo detuvieron en la terminal aérea de isla intentando abordar el vuelo QR843 de Qatar Airways hacia Doha, horas después de cometer el crimen.

El hombre fue señalado de los delitos de asesinato premeditado, posesión ilegal de arma de fuego y municiones, y porte de arma de fuego en lugar público sin permiso ni causa razonable.

Las autoridades tailandesas dieron con su paradero tras recopilar una serie de videos de cámaras de seguridad con los que reconstruyeron los hechos y la ruta de escape del colombiano. Del mismo modo, buscan esclarecer si el homicidio se trató de un ajuste de cuentas o si el colombiano fue contratado solo para perpetrarlo.

Este homicidio recuerda el del cirujano colombiano Edwin Arrieta, asesinado y desmembrado en agosto de 2023 en Tailandia a manos del español Daniel Sancho, quien paga cadena perpetua por este crimen.

Siga leyendo: Daniel Sancho quiere repetir el juicio en el que fue condenado a cadena perpetua por el crimen del colombiano Edwin Arrieta

Sancho se declaró culpable de ocultar el cadáver de la víctima, pero negó el asesinato premeditado. Afirmó que había actuado en defensa propia después de una supuesta agresión sexual por parte del médico colombiano.

Luego de que el tribunal de Samui anunciara la pena impuesta a Sancho en agosto de 2024, la familia del colombiano aseguró que “se hizo justicia” por la muerte de su ser querido.

