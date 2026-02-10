Colombiano es señalado de asesinar a un iraquí en Tailandia; lo capturaron cuando iba a huir a Catar

Un nuevo caso de homicidio involucra a un colombiano en Tailandia. Esta vez el victimario fue un connacional, quien habría asesinado a un ciudadano iraquí en la paradisíaca isla de Phuket.
Los hechos habrían ocurrido el pasado sábado, 7 de febrero, cuando el colombiano, identificado como Fernando Guevara Sánchez, de 39 años, atacó de forma premeditada a Ameer Mundher Mahmood, un turista iraquí de 24 años, y acabó con su vida en Patong, una zona muy concurrida por viajeros.
De acuerdo con el diario Bangkok Post, el colombiano llegó al lugar a bordo de una motocicleta y se detuvo frente a un hotel en la calle Siriraj, de Patong. Vestía camiseta negra, jean azul y un casco oscuro para evitar ser identificado.