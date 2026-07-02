Bombero paisa en Venezuela: “Parece como una guerra en la que todo queda destruido”

Entre miles de metros cúbicos de escombros, los 12 bomberos de Medellín que viajaron a Venezuela han participado día y noche en la búsqueda de las personas que quedaron sepultadas. Su mayor tristeza es que en medio de su labor han encontrado tres personas muertas, pero no han podido celebrar el primer hallazgo con vida.
Desde el pasado sábado, los integrantes del principal organismo de socorro de la capital antioqueña están poniendo su grano de arena en estos trabajos. El capitán Roberto Urquijo, subcomandante de este organismo, destacó todo el esfuerzo que se ha hecho en medio de las limitaciones con las que han contado.