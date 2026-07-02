Hallaron sin vida a Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, tras los terremotos en Venezuela

Bajo los escombros y la incertidumbre provocada por los dos fuertes terremotos en Venezuela terminó recientemente la búsqueda de la joven modelo conocida como Skarlent Rodríguez, de 23 años, quien tenía el título de Miss Grand Orlando 2025.
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Los equipos de rescate localizaron su cuerpo junto al de su pareja, identificado como José Castro, confirmando el deceso de ambos a causa de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el territorio venezolano el pasado miércoles 24 de junio.