Congreso de Brasil aprobó reducir la pena de Jair Bolsonaro por golpismo, ¿nueva derrota para Lula?

El Congreso brasileño dio luz verde este jueves 30 de abril a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
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Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto del izquierdista Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por un intento de golpe de Estado.