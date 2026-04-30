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Congreso de Brasil aprobó reducir la pena de Jair Bolsonaro por golpismo, ¿nueva derrota para Lula?

Con una votación aplastante, el Congreso anuló el veto presidencial y abrió las puertas a una reducción de pena para Jair Bolsonaro, justo cuando su hijo Flávio amenaza la reelección de Lula en las encuestas.

  • Mientras Bolsonaro ve cómo su horizonte en prisión se acorta, Lula da Silva enfrenta una rebelión parlamentaria que cuestiona su liderazgo a solo seis meses de las elecciones. FOTO: AFP y Getty
    Mientras Bolsonaro ve cómo su horizonte en prisión se acorta, Lula da Silva enfrenta una rebelión parlamentaria que cuestiona su liderazgo a solo seis meses de las elecciones. FOTO: AFP y Getty
  • En menos de 24 horas, el Legislativo brasileño desafía la autoridad de Lula da Silva por partida doble. FOTO: Congreso de Brasil
    En menos de 24 horas, el Legislativo brasileño desafía la autoridad de Lula da Silva por partida doble. FOTO: Congreso de Brasil
  • La celebración del senador Flavio Bolsonaro (centro) en el Congreso tras la decisión. FOTO: AFP
    La celebración del senador Flavio Bolsonaro (centro) en el Congreso tras la decisión. FOTO: AFP
  • El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. FOTO: AFP
    El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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El Congreso brasileño dio luz verde este jueves 30 de abril a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto del izquierdista Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro (2019-2022) y otros condenados por un intento de golpe de Estado.

En menos de 24 horas, el Legislativo brasileño desafía la autoridad de Lula da Silva por partida doble. FOTO: Congreso de Brasil
En menos de 24 horas, el Legislativo brasileño desafía la autoridad de Lula da Silva por partida doble. FOTO: Congreso de Brasil

Por primera vez en varias décadas, el Senado había rechazado el miércoles a un candidato del presidente para la corte suprema, cuando faltan menos de seis meses para unos comicios en los que Lula buscará su reelección.

La corte sentenció en septiembre a 27 años de prisión al ultraderechista Bolsonaro, de 71 años, por intentar aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Lula en 2022.

La celebración del senador Flavio Bolsonaro (centro) en el Congreso tras la decisión. FOTO: AFP
La celebración del senador Flavio Bolsonaro (centro) en el Congreso tras la decisión. FOTO: AFP

La llamada “ley de dosimetría” no sólo puede favorecer con una reducción de la pena a Bolsonaro sino también a ciudadanos presos por los hechos del 8 de enero de 2023.

Aquel día manifestantes bolsonaristas destruyeron las sedes de los poderes públicos en Brasilia, en lo que la corte interpretó como parte del movimiento golpista.

Una sesión bastante tensa

“Por el mayor líder de la derecha, Jair Messias Bolsonaro, la derecha vota ‘no’ (al veto) y espera que la amnistía amplia y general venga con la elección de Flávio Bolsonaro”, dijo el diputado bolsonarista Luciano Zucco antes de votar este jueves, en una tensa sesión marcada por gritos, ofensas y chicanas de ambos lados.

El senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente y precandidato presidencial, está empatado en las encuestas con Lula, de 80 años, para las elecciones de octubre.

“Bolsonaro no ganó en las urnas y quería ganar por la fuerza, por eso la amnistía y votar este proyecto de dosimetría son permitir que eso suceda nuevamente”, afirmó la diputada oficialista Gleisi Hoffmann.

Según la norma previa, Bolsonaro, en prisión domiciliaria debido a sus recurrentes problemas de salud, sólo podía optar por beneficios procesales en 2033.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. FOTO: AFP
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. FOTO: AFP

Con el quiebre del veto, ese plazo puede reducirse. Esta derrota para Lula se suma a la que sufrió el miércoles, cuando el Senado rechazó a su candidato para una de las 11 magistraturas de la corte suprema.

El máximo tribunal es blanco de críticas de la derecha tras haber condenado a Bolsonaro en 2025, en un juicio que incluso provocó represalias contra Brasil por parte del gobierno de Donald Trump.

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