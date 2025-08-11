x

Esta es la mejor cerveza del mundo en 2025, según el Campeonato Abierto de Cerveza de EE. UU.

En la edición de este año participaron más de 8.000 cervezas, pero solo unas cuantas lograron los máximos galardones en las categorías de lager.

  Las cervezas lager se caracterizan por ser rubias, de baja fermentación, sabor limpio y suave. Foto: Julio César Herrera
    Las cervezas lager se caracterizan por ser rubias, de baja fermentación, sabor limpio y suave. Foto: Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

En Ohio, el aroma a malta y lúpulo marcó una de las citas cerveceras más esperadas del año. El The U.S. Open Beer Championship (Campeonato Abierto de Cerveza de Estados Unidos), considerado la tercera competencia más importante del mundo después del Gran Festival de la Cerveza Americana y la Copa Mundial de la Cerveza, reunió a miles de etiquetas en busca de la gloria. Este año, los jueces cataron más de 8.000 cervezas provenientes de diversas partes del mundo.

Entre todas, las cervezas lager (un tipo de cerveza rubia, de baja fermentación, sabor limpio y suave) se robaron el protagonismo. Compitieron en más de 20 subcategorías —sin incluir las pilsner— en una contienda reñida y de alta calidad.

Puede leer: Bavaria incursionó en el transporte fluvial para distribuir la cerveza por el río Magdalena

“En la mayoría de las categorías de cerveza lager, tuvimos entre cinco y seis cervezas que podrían haber ganado medallas”, comentó Dow Scoggins, fundador de la competencia, a Forbes.

Aunque la mayoría de las cervezas ganadoras en la categoría de mejores lagers fueron de Estados Unidos —ya que para las cervecerías locales suele ser más fácil presentar sus productos—, una cervecería española se llevó una medalla de oro en la categoría de lager de Norteamérica. Además, otras cervecerías internacionales obtuvieron premios en distintas categorías.

Le interesa: Torrealta: la cervecería artesanal que nació en El Retiro y está inspirada en el ciclismo y los monjes

Las mejores cervezas lagers de 2025

Lager ligera

Quarryman’s Reserve – Break Rock Brewing Company – Massachusetts

Lager estilo americano

American Lager – Central Machine Works Brewery – Texas

Lager americana premium

Delux Lager – Cooper Landing Brewing Co – Alaska

Lager de Nueva Zelanda

Sentries of the Broken Brain – Geisthaus Brewing Company – California

Lea aquí: La ciudad de Colombia en la que se celebra el día de la cerveza, otro de la hamburguesa y hasta de la cabra

Lager ligera estilo australasiático/latinoamericano/tropical

City Lager – Turning Point Beer – Texas

Lager de arroz

Migoto Rice Lager – Big Island Brewhaus – Hawái

Lager/Pilsener mexicana

San Carlos Especial – Riverlands Brewing Company – Illinois

Münchner Helles

Helles Lager – Central Machine Works Brewery – Texas

Münchner Dunkel

Flannel Weather – The Bier Garden – Carolina del Norte

Entérese: Club Colombia y Juan Valdez lanzan cerveza con café sin alcohol: una revolución en el mercado

Märzen/Oktoberfest

Oktoberfest – Spilled Grain Brewhouse – Minnesota

Lager estilo Viena

Vienna VA Lager – Caboose Brewing Company – Virginia

Schwarzbier estilo alemán

Shrouded Reflections of Moonlight – 760 Craft Works – Carolina del Norte

Bock tradicional estilo alemán

Bock – Union Bear Brewing – Plano – Texas

Heller Bock/Maibock estilo alemán

Skoolhouse Bock – Moontown Brewing Company – Indiana

Bock fuerte

Pathinator – Narrow Path Brewing Company – Ohio; Eisbock – Penn Brewery – Pensilvania

India Pale Lager

Hoppy Lager – Low Tide Brewing – Carolina del Sur

Dortmunder Export/Export estilo europeo

Skortmunder – Kelsen Brewing Company – New Hampshire

Lager oscura

13 Degrees – Confluence Brewing Company – Iowa

Lager alemana envejecida en barrica

BA New Old Stock – Bissell Brothers – Maine

Más noticias: El negocio de los vicios: ¿cuánto recauda Colombia con el licor, tabaco y juegos de azar?

Kellerbier o Zwickelbier

Kellermeister – Brink Brewing – Ohio

Cerveza de colaboración – Lagers

¿Cómo Se Dice Nice? – Los Dos Potrillos Cervecería Castle Rock + Littleton Brewing Co.

Bebida de malta sin alcohol – Lager

Daura Sin Alcohol – Damm S.A – España

Utilidad para la vida