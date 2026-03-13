Corte Constitucional frena la entrada de ISA al negocio de generar y vender energía que proponía Plan de Desarrollo

Por medio de un comunicado, la Corte Constitucional anunció este viernes 13 de marzo que la empresa Interconexión Eléctrica ISA no podrá participar en la generación, comercialización y distribución en el mercado de energía eléctrica.
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Esta decisión fue tomada luego de que la norma del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 que lo permitía, desconociera la Constitución, ya que no se discutió debidamente por el Congreso de la República, sin tener carácter instrumental, ni ser eficaz para lograr los objetivos del Plan.
La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional, explicó, por medio de un video, que la entidad también tuvo en cuenta que la norma no es instrumental y por ello no tiene un fin planificador.