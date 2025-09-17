Daniel Noboa plantea Constituyente en Ecuador para endurecer las leyes contra el narco y el crimen organizado

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa propuso este miércoles crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más duras contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El mandatario ha intentado sin éxito hacer realidad sus proyectos de reforma a la Carta Magna en medio de una lucha frontal contra las bandas que disparan la violencia en el país, pero la Corte Constitucional ha puesto freno a varias de ellas.

El actual texto fue elaborado por una Constituyente de plenos poderes y está en vigencia desde 2008, tras ser impulsada por su rival político, el exmandatario socialista Rafael Correa.

“Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas, a base de puro activismo político (...) los mismos de siempre quieren bloquear”, indicó el mandatario en sus redes sociales.

“Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta (popular) y convocar a una Asamblea Constituyente”, añadió.