Al mediodía comienza la “etapa cero” donde Nicolás Maduro será presentado ante un juez; los cargos que podrían llevarlo a cadena perpetua

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, será presentado este lunes al mediodía ante un juez federal en Nueva York, dos días después de haber sido capturado en Caracas y trasladado a Estados Unidos. La comparecencia marca el primer acto público de un proceso judicial que se venía estructurando desde hace varios meses en una de las fiscalías gringas más influyentes.

La audiencia iniciará con la exposición de los cargos a cargo de Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción conocida por llevar casos complejos relacionados con terrorismo, narcotráfico y redes financieras trasnacionales. Clayton, encabeza el equipo que desde hoy comenzará a revelar la evidencia recopilada por agencias federales contra el mandatario venezolano, de 63 años.

De acuerdo con el expediente, Maduro enfrenta múltiples acusaciones de carácter penal. La más grave es la de conspiración de narcoterrorismo, bajo el señalamiento de haber participado en la distribución de al menos cinco kilos de cocaína. En ese contexto, autoridades estadounidenses lo vinculan con el denominado Cártel de los Soles, organización que, según la acusación, operaría desde estructuras del Estado venezolano.

El pliego de cargos incluye además una supuesta conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, delito que, según la Fiscalía, habría sido cometido junto con al menos otras cinco personas. A esto se suman acusaciones por posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, armamento que habría sido utilizado como parte de las presuntas operaciones de narcotráfico.

Otro de los delitos imputados es la conspiración para poseer ese tipo de armas, un cargo que la acusación relaciona con una red más amplia de presuntos sobornos, secuestros y homicidios, que habrían tenido como objetivo sostener y proteger las actividades ilegales investigadas.

La acusación formal contra Maduro se viene preparando, según fuentes judiciales, desde hace por lo menos seis meses en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. La fiscal general Pamela Bondi asignó directamente el caso a Clayton, quien asumió el expediente, apenas llegó al cargo y ha estado al frente de otras investigaciones sensibles de alto perfil.

La diligencia de este lunes abre una etapa clave del proceso, en la que la Fiscalía comenzará a detallar ante el juez los elementos probatorios que sustentan las acusaciones y que podrían derivar, de ser hallado culpable, en una condena a cadena perpetua.