Delcy Rodríguez dice que EE. UU. comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela

Estados Unidos comenzó a desbloquear fondos congelados de Venezuela por sanciones, según informó la presidenta encargada, como parte de una “agenda de trabajo” con Donald Trump.

Delcy Rodríguez asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión de Estados Unidos que bombardeó Caracas y otras regiones del país.

Su interinato en principio se extiende por un máximo de seis meses para convocar a elecciones, aunque el propio hijo de Maduro descarta por lo pronto ese escenario bajo el argumento de que Maduro fue “secuestrado” y no aplica la norma constitucional para la falta del presidente.

Rodríguez gobierna a sus anchas. Cambió ministros y altos oficiales en la Fuerza Armada.

Cuenta por ahora con el apoyo de Trump, aunque su secretario de Estado, Marco Rubio, advierte que puede sufrir la misma suerte que Maduro.

Rodríguez “conoce muy bien el destino de Maduro” y “creemos que su propio interés se alinea con el avance de nuestros objetivos clave”, señalará Rubio, según extractos de un discurso que presentará ante el Senado.