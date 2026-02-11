Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este miércoles en Venezuela que el embargo al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, tras una reunión inédita con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La declaración marca un giro significativo en la política energética y diplomática entre ambos países, cuyas relaciones estaban rotas desde 2019, cuando Washington impuso sanciones al sector petrolero venezolano durante el primer mandato de Donald Trump. “La cuarentena al petróleo, obviamente ya esencialmente terminó”, dijo Wright en un encuentro con periodistas, entre ellos la AFP. Desde un hotel en la capital venezolana, añadió: “Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes”. Así mismo, el Gobierno de Estados Unidos avanza en un esquema de licencias comerciales que permitiría a empresas nacionales y extranjeras operar en Venezuela, según confirmó el secretario de Energía. La iniciativa busca habilitar inversiones y facilitar la compra de insumos para elevar, en el corto plazo, la producción de petróleo, gas natural y electricidad. De acuerdo con el funcionario, el plan también apunta a aliviar restricciones previas sobre la economía venezolana, con el fin de impulsar exportaciones y generar empleo formal.

Wright señaló que, en coordinación con el equipo técnico de ese país y bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, podría lograrse este año un aumento significativo en la explotación de recursos naturales en beneficio del hemisferio occidental.

Giro político tras la captura de Nicolás Maduro

El cambio en la relación bilateral se produce luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una incursión estadounidense. Tras ese hecho, Delcy Rodríguez asumió el poder y comenzó un proceso de acercamiento con Washington. Trump sostiene que está a cargo del país y que controla el negocio petrolero venezolano, al tiempo que ha autorizado mediante licencias ciertas operaciones que benefician principalmente a empresas estadounidenses.

Aunque Wright celebró los avances, aclaró que no existe un calendario definido para el levantamiento total de sanciones. “Obviamente depende de los avances (...) No todo se hace en un día, no todo se hace en cinco semanas”, precisó.

Reforma petrolera y apertura a inversión extranjera

En paralelo, el gobierno de Rodríguez aprobó una reforma petrolera que busca atraer capital extranjero, especialmente de compañías estadounidenses. La nueva normativa ofrece condiciones que el Ejecutivo considera atractivas para impulsar inversiones en el sector energético. Tras reunirse con Wright en el Palacio de Miraflores, Rodríguez expresó su expectativa de construir una “asociación productiva a largo tiempo” con Estados Unidos. Entérese: Juan Pablo Guanipa recobró su libertad: hijo del opositor confirmó que está en su casa en Maracaibo La agenda bilateral incluyó planes para lograr un “aumento dramático” de la producción petrolera venezolana. Wright calificó la nueva etapa como un “punto de inflexión” y afirmó: “Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación”.

