Dinamarca prohibiría las redes sociales para los menores de 15 años: “se roban la infancia de nuestros hijos”, ¿está de acuerdo?

Dinamarca prohibirá el uso de redes sociales a los menores de 15 años, anunció este miércoles 8 de octubre la primera ministra, Mette Frederiksen, en la apertura habitual de la sesión parlamentaria en ese país.
“El gobierno propondrá prohibir varias redes sociales a los niños y jóvenes menores de 15 años”, declaró en su discurso, el cual fue apoyado y cuestionado por diferentes sectores políticos, y parte de la opinión pública.