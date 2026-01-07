Estados Unidos anuncia que empezará a vender “de inmediato” petróleo venezolano y la plata irá a una cuenta custodiada

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) dio a conocer la hoja de ruta técnica y financiera que sostendrá el “acuerdo” anunciado por el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro, con el que ese país se hará hasta con 50 millones de barriles de petróleo venezolano. La estrategia garantiza un control absoluto sobre el flujo de capital para evitar que los recursos se desvíen hacia las manos de la corrupción que ha imperado en ese territorio por más de 20 años, dijo el DOE.
Bajo el esquema, todo el dinero proveniente de la venta del crudo venezolano llegará primero a una cuenta controlada por Estados Unidos y custodiada por bancos de reconocimiento mundial. Para el gobierno Trump, este paso es fundamental para asegurar la integridad, la transparencia y la legitimidad de la distribución final de los recursos, los cuales se desembolsarán según su discreción “para beneficio de los pueblos estadounidense y venezolano”, continuó el DOE.