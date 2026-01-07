x

La dura reacción de Rusia por incautación de EE. UU. a buque petrolero en el Atlántico

Estados Unidos había anunciado la incautación de un buque que transportaba petróleo venezolano de manera ilícita, al violar las sanciones estadounidenses.

  • Rusia se pronunció tras la incautación de un buque que transportaba petróleo venezolano. FOTO: XINHUA
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
Rusia denunció este miércoles el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un buque con bandera rusa en el Atlántico Norte, después de que Washington anunciara la “incautación” de un petrolero tras varios días de persecución desde que zarpó de Venezuela.

“De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la libertad de navegación se aplica en aguas internacionales, y ningún Estado tiene derecho a usar la fuerza contra embarcaciones debidamente registradas bajo la jurisdicción de otros Estados”, afirma el Ministerio de Transporte ruso en un comunicado.

Precisó que el “Marinera” obtuvo “permiso temporal” para navegar bajo la bandera rusa el 24 de diciembre y “se perdió el contacto con el barco” después de que las fuerzas navales estadounidenses lo abordaran “en alta mar”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso solicitó a Washington que garantice el “retorno rápido” a su país de los miembros de la tripulación

“Ante las informaciones recibidas sobre la presencia de ciudadanos rusos entre la tripulación, exigimos que Estados Unidos garantice un trato humano y digno, respete estrictamente sus derechos e intereses y no impida su retorno rápido a la patria”, señaló el Ministerio citado por la agencia estatal de noticias rusa TASS.

Y es que desde Washington manifestaron que el petrolero M/V Bella 1 estaba transportando de manera ilícita combustible y que, por ende, estaba violando las sanciones estadounidenses.

El buque había sido incautado en el Atlántico Norte luego de un seguimiento por parte de las autoridades estadounidenses como parte de operaciones marítimas, las cuales están orientadas a identificar embarcaciones que intentan evadir las restricciones comerciales impuestas a Venezuela.

De acuerdo con el anuncio de Estados Unidos, la incautación se enmarca en la estrategia impulsada por la Casa Blanca para frenar el transporte marítimo de crudo asociado a redes sancionadas.

“Esta incautación respalda la Proclamación del Presidente de los Estados Unidos contra las embarcaciones sancionadas que amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”, mencionaron.

Este escenario se produce en paralelo con las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, luego de afirmar que Venezuela le “entregará” entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo como parte de un acuerdo tras la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

A través de su red social, el republicano explicó que ese recurso natural será vendido a su precio de mercado y que él mismo controlará ese dinero, el cual —según expresó— se verá reflejado en avances y beneficios para ambos países.

Utilidad para la vida