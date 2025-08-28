Diosdado Cabello ridiculizó la idea de una supuesta invasión de EE. UU. a Venezuela: “Vendedera de humo”

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ironizó de nuevo sobre las versiones que apuntan hacia una invasión estadounidense del país y señaló que si bien se toman en serio cualquier posible amenaza del “imperio”, lo de estas últimas fechas ha sido toda una “vendedera de humo”.
“Ninguna amenaza del imperialismo la tomamos a juego, muy serio, lo que sí es una mamadera de gallo es la vendedera de humo”, valoró durante la noche del miércoles el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando de la televisión estatal.
“Vinieron los engañadores de oficio y engañaron a su propia gente”, se burló Cabello, quien ha instado a “los vendedores de humo” a ser “serios”, pues “termina agosto” y ninguno de sus augurios se ha cumplido.